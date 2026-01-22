Gimnasia vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Torneo Apertura 2026 para Gimnasia de La Plata y Racing, integrantes del Grupo A, comenzará este sábado con el partido correspondiente a la primera fecha que disputarán entre sí en el estadio Juan Carmelo Zerillo del Bosque. El encuentro está programado para las 19.30 y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Leandro Rey Hilfer, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.39 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.90.

El Lobo cerró el 2025 envalentonado por haber sido semifinalista del Torneo Clausura, más allá de la derrota en el clásico con Estudiantes, y quiere volver a ser protagonista de un torneo de la mano de Fernando Zaniratto, quien asumió el cargo interinamente y fue ratificado. De hecho, incorporó a jugadores para anhelar dar un paso al frente: Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Agustín Auzmendi y Bautista Barros Schelotto. En la pretemporada disputó amistosos ante Lanús y Agropecuario de Carlos Casares.

La Academia fue uno de los mejores equipos de la temporada pasada, pero no pudo coronarlo con títulos locales y se tuvo que conformar con haber levantado solo la Recopa Sudamericana. Finalista del Clausura -perdió con Estudiantes por penales-, apunta a estar nuevamente en la discusión de todos los campeonatos que disputará en el año -copas Argentina y Sudamericana y, luego del Apertura, el Clausura-.

En cuanto a los refuerzos, el plantel de Gustavo Costas incorporó muy bien y sobresale la llegada de Valentín Carboni a préstamo desde Inter de Italia. El joven volante pelea por un lugar en la selección argentina para disputar el Mundial 2026 y se perfila para ser una de las figuras del campeonato. Además, Baltasar Rodríguez volvió de un préstamo en Inter Miami y, tras varios idas y vueltas, Matko Miljevic llegó proveniente de Huracán. Entre las bajas las más rutilantes son las de Gabriel Arias, Facundo Mura, Luciano Vietto y Agustín Almendra.

Valentín Carboni y Matko Miljevich junto al DT Gustavo Costas, quien renovó su contrato con la Academia Racing Club

Ambos clubes se volverán a enfrentar después de más de un año porque en la temporada 2025 no coincidieron en ningún partido a raíz de que conformaron zonas diferentes en el Apertura y Clausura, no se cruzaron en los playoffs de ambos certámenes como así tampoco en la Copa Argentina.

El último antecedente data de agosto de 2024 y fue por La Liga Profesional con triunfos de Gimnasia 1 a 0 como visitante en el Cilindro de Avellaneda con anotación de Benjamín Domínguez, actualmente en Bologna.