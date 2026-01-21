River vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura 2026: cuándo se juega el partido

El Millonario y el Guapo se miden en la cancha Claudio ‘Chiqui’ Tapia y ambos pretenden iniciar el año con el pie derecho; el equipo de Marcelo Gallardo quedó en deuda en 2025
- 3 minutos de lectura'
Este sábado 24 de enero a las 17 (horario argentino), en el estadio Claudio Tapia, Barracas Central y River se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos afrontan su primer encuentro oficial de un año en el que, además de los certámenes locales, también participarán de la Copa Sudamericana. El minuto a minuto del encuentro, que se podrá ver por televisión a través de ESPN Premium, estará disponible en canchallena.com.
El último enfrentamiento entre ambos fue el 12 de mayo de 2025, por los octavos de final del Apertura. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con la victoria por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Paulo Díaz, Ignacio Fernández y Marcos Acuña. De ellos, ‘Nacho’ ya no está en el plantel porque regresó a Gimnasia de La Plata, mientras que el chileno está apartado por cuestiones futbolísticas. El campeón del mundo con la selección argentina tampoco jugaría, pero por dolencias físicas.
Barracas Central vs. River: todo lo que hay que saber
- Fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura 2026
- Día: Sábado 24 de enero.
- Hora: 17 (horario argentino).
- Estadio: Claudio Tapia.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- TV: ESPN Premium
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.90 contra los 4.82 que se repagan por un hipotético triunfo de Barracas Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.31.
Así se juega la fecha 1 del Torneo Apertura 2026
Jueves 22 de enero
- 17: Aldosivi vs. Defensa y Justicia (Interzonal) - TNT Sports
- 20: Unión vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium
- 20: Banfield vs. Huracán (Zona B) - TNT Sports
- 22.15: Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
- 22.15: Instituto vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports
Viernes 23 de enero
- 19: San Lorenzo vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
- 20: Independiente vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium
- 22.15: Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
- 22.15: Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports
Sábado 24 de enero
- 17: Barracas Central vs. River (Zona B) - ESPN Premium
- 19.30: Gimnasia de La Plata vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
- 22: Rosario Central vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium
Domingo 25 de enero
- 18.30: Boca vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports
- 21: Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports
- 21: Argentinos Juniors vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
Amnistía para todos. Estudiantes no estuvo en la primera reunión del año, pero tuvo premio y también una crítica
En la Bombonera. Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura 2026: cuándo se juega el partido
En el Nuevo Gasómetro. San Lorenzo vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 1
San Lorenzo vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
En qué canal pasan Galatasaray vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025-2026 hoy
- 3
Siguen las críticas a Lisandro Martínez: Paul Scholes y Nicky Butt le pidieron que “madure” y Rio Ferdinand lo defendió
- 4
Cristiano Ronaldo le ganó un juicio a Juventus por un conflicto salarial durante la pandemia