River vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura 2026: cuándo se juega el partido

Este sábado 24 de enero a las 17 (horario argentino), en el estadio Claudio Tapia, Barracas Central y River se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos afrontan su primer encuentro oficial de un año en el que, además de los certámenes locales, también participarán de la Copa Sudamericana. El minuto a minuto del encuentro, que se podrá ver por televisión a través de ESPN Premium, estará disponible en canchallena.com.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 12 de mayo de 2025, por los octavos de final del Apertura. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se quedó con la victoria por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Paulo Díaz, Ignacio Fernández y Marcos Acuña. De ellos, ‘Nacho’ ya no está en el plantel porque regresó a Gimnasia de La Plata, mientras que el chileno está apartado por cuestiones futbolísticas. El campeón del mundo con la selección argentina tampoco jugaría, pero por dolencias físicas.

Barracas Central vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura 2026

Día : Sábado 24 de enero.

: Sábado 24 de enero. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Claudio Tapia.

: Claudio Tapia. Árbitro : Nicolás Ramírez.

: Nicolás Ramírez. TV : ESPN Premium

: ESPN Premium Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.90 contra los 4.82 que se repagan por un hipotético triunfo de Barracas Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.31.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el partido ante Barracas Central Manuel Cortina

Así se juega la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17 : Aldosivi vs. Defensa y Justicia (Interzonal) - TNT Sports

: Aldosivi vs. Defensa y Justicia (Interzonal) - TNT Sports 20 : Unión vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium

: Unión vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium 20 : Banfield vs. Huracán (Zona B) - TNT Sports

: Banfield vs. Huracán (Zona B) - TNT Sports 22.15 : Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

: Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium 22.15: Instituto vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports

Viernes 23 de enero

19 : San Lorenzo vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports

: San Lorenzo vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports 20 : Independiente vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium

: Independiente vs. Estudiantes (Zona A) - ESPN Premium 22.15 : Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

: Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium- 22.15: Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports

Sábado 24 de enero

17: Barracas Central vs. River (Zona B) - ESPN Premium

19.30 : Gimnasia de La Plata vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

: Gimnasia de La Plata vs. Racing (Zona B) - TNT Sports 22: Rosario Central vs. Belgrano (Zona B) - ESPN Premium

Domingo 25 de enero