Gio Simeone sueña con la selección mientras descansa en un paraíso italiano

Gio Simeone junto a su novia Giulia Coppini

El futbolista argentino Giovanni Simeone, hijo mayor del "Cholo" Diego Simeone, comenzó su descanso postemporada. El delantero se fue de vacaciones con su novia Giulia Coppini en un encantador balneario italiano sobre el mar Mediterráneo.

En su cuenta de Instagram, Gio y su pareja publicaron fotos de las maravillosas playas de la Isla de Caprera, situada al noreste de Cerdeña. En este lugar, de apenas 16 km² y solo 170 habitantes, descansan los restos de Giuseppe Garibaldi.

Una postal de la Isla de Caprera, en el Mediterráneo. Crédito: Instagram @simeonegiovanni

La bella Giulia Coppini es la novia de Giovanni desde hace dos años y medio. Es originaria de Florencia, estudia Biología y trabaja como modelo.

El "Cholito" cerró su experiencia en Cagliari con buenos números (12 tantos y 4 asistencias en 36 partidos) y un golazo contra el campeón Juventus en la anteúltima fecha de la Serie A. Para la siguiente temporada del calcio volverá a Fiorentina, club dueño de su pase, al que se incorporó en 2017. En su llegada a Europa estuvo un año en Genoa, en 2016.

Gio Simeone y su novia Giulia Coppini. Crédito: Instagram @simeonegiovanni

El golazo contra el campeón Juventus

El 29 de julio, en la anteúltima jornada de la Serie A, Giovanni le metió este golazo a la Juve. Fue el segundo del 2-0 de Cagliari sobre el campeón.

"Pienso más en la selección que en los partidos acá"

En una reciente entrevista con Olé, Gio expresó su deseo de conquistar un lugar de nuevo entre los atacantes de la selección argentina, cuestión que -confesó- lo obsesiona. "Desde el día que fui no quise pensar otra cosa que en volver. Siempre me sentí en condiciones de estar. Obviamente es difícil porque tenés que ganártelo. Me siento preparado y con muchísimas ganas", expresó el goleador.

"Cada vez que hago un gol, lo único que pienso es estar de vuelta en la Selección" dijo Simeone Jr., que incluso admitió que su deseo por vestir la albiceleste es tan fuerte que "muchas veces pienso más en la selección que en los propios partidos acá, quiero volver a sentir eso".

El gol de Gio Simeone a Guatemala, en 2018 Fuente: Archivo

Surgido de las inferiores de River, donde jugó casi dos años pero sin demasiada continuidad, estuvo luego una temporada en Banfield antes de dar el salto al fútbol europeo.

En la selección sub-20 fue campeón y goleador del Sudamericano disputado en Uruguay en 2015. En la mayor, en tanto, tiene cinco partidos jugados, todos el ciclo de Lionel Scaloni. También marcó un gol, a Guatemala, en su debut en el equipo nacional, en septiembre de 2018. Fiel a su estirpe, va por más y avisó: "No pienso rendirme, voy a luchar todos los días".