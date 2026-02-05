Giuliano Simeone abrió su intimidad: “El apellido no te regala nada en el fútbol”

Giuliano Simeone mostró su intimidad con Jorge Valdano en una entrevista, en la que el delantero de Atlético de Madrid repasó su presente, su formación y los desafíos de crecer en el fútbol profesional, sobre todo al ser el hijo de Diego Simeone.

Lejos del campo de juego y de las dificultades que afronta Atlético de Madrid, el intercambio se apoyó en la complicidad. Valdano, con su habitual tono analítico, condujo la charla hacia un terreno profundo: el de la identidad del futbolista que debe abrirse camino bajo un apellido pesado, cargado de historia. Giuliano respondió sin esquivar el tema, consciente de que su apellido abre puertas, pero también multiplica las miradas críticas.

Un gol gritado con alma y vida, como lo hacía su padre

“Desde chico entendí que no podía vivir de lo que fue mi papá. Yo tengo que construir lo mío”, deslizó el delantero, dejando en claro que la herencia no es una ventaja automática, sino una responsabilidad permanente. En ese sentido, explicó que su formación estuvo marcada por la autoexigencia y por un aprendizaje temprano: en el fútbol, no hay obsequios. Mucho menos cuando el apellido obliga a rendir el doble.

Valdano profundizó sobre el vestuario, ese espacio invisible para el hincha, pero determinante en la carrera de un jugador. Giuliano describió un ambiente competitivo, duro y formativo, donde cada entrenamiento es una prueba. Entiende que la fortaleza mental es tan importante como la técnica o el físico, especialmente en un club como el Atlético de Madrid, donde el sacrificio es parte del ADN.

"Quiero que me conozcan como Giuliano".



La primera vez que tuvo que elegir el nombre de su camiseta.

La charla también abordó el vínculo entre padre e hijo en el contexto profesional. Giuliano explicó que la relación con Diego Simeone es clara: puertas adentro es su papá, pero en el ámbito del fútbol es un referente más, con quien habla, escucha y aprende, pero sin privilegios. “Lo más difícil es separar los roles, pero con el tiempo aprendés”, confesó.

En ese recorrido, el delantero dejó en evidencia una madurez poco habitual para su edad. Reconoció errores, momentos de duda y etapas de frustración. Para Valdano, esa construcción silenciosa es la que define al futbolista moderno: aquel que entiende el contexto, acepta la presión y transforma la exigencia en motor.

"Todo es muy natural... Muy natural".



Y cómo ser uno más siendo el hijo del entrenador.

“Cuando subí a la filial, por primera vez, iba a tener un nombre en la camiseta. Me acuerdo que Gianluca ponía ‘G. Simeone’, mi hermano más grande ‘Simeone’, mi papá Simeone, todos Simeone, Simeone... Yo siempre quise formar mi camino aparte del apellido, fue una decisión que me costó”, reveló el extremo de 23 años.

El delantero de la selección expuso que la idea no fue sencilla de tomar. “Fue una decisión que me costó. Y entonces me puse Giuliano en la camiseta para que me conozcan por mí mismo, por mi nombre. Esa decisión me gustó porque quiero que me conozcan como soy yo, Giuliano”.

❝El partido contra el Betis será duro y difícil, ante un rival que juega bien al fútbol❞.

— Diego Pablo Simeone



— Diego Pablo Simeone 🎙 pic.twitter.com/Dokw7GuZlP — Atlético de Madrid (@Atleti) February 4, 2026

La idea fue clarísima: “El apellido no te regala nada en el fútbol”. Al mismo tiempo, el popular equipo de Madrid sigue en crisis.

El Atlético de Madrid se apresuró en las últimas horas, último día del mercado, en incorporar tres nuevas caras para dar así impulso a las aspiraciones del equipo de ganar algún título, con una primera cita este jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey ante Betis.

A falta de dos minutos del cierre de la ventana, el club rojiblanco oficializó la llegada de Rodrigo Mendoza, tras sellar un acuerdo con el Elche. Poco antes, anunció la contratación del mexicano Obed Vargas. Ambos, volantes y de 20 años.

Un día antes ya había confirmado el refuerzo estrella: el delantero nigeriano Ademola Lookman, que empezó a entrenarse este martes con sus nuevos compañeros y apunta a jugar ante el conjunto bético en La Cartuja.

La presencia del noruego Sørloth está en duda tras ser retirado en camilla el sábado ante el Levante por un fuerte golpe en la cabeza, lo que puede darle la titularidad a Lookman en Sevilla. “Si me dan la oportunidad, estaré preparado”, afirmó el nigeriano durante su presentación, un día después de firmar su contrato hasta 2030.