Golazo y asistencia de Alejandro Garnacho para un Manchester United que no encuentra el rumbo

No hay manera de arreglar una campaña tan deslucida. No alcanzan los talentos individuales, porque se encadenan los traspié y la crisis de Manchester United parece no tener un fondo. Incluso, el golazo y la asistencia de Alejandro Garnacho para el tanto de Mason Mount, quedaron casi en un segundo plano en la derrota por 4-3 ante Brentford, en la fecha 35 de la Premier League.

Sin chance alguna de acceder a copas internacionales mediante el campeonato inglés, Manchester United apuesta todo a ganar la Europa League. Ya dio un primer paso muy contundente en las semifinales, tras golear al Athletic de Bilbao por 3-0, aunque esta caída abre interrogantes. De pasar, enfrentaría en la final a Tottenham o al Bodo/Glimt. Cabe recordar que el ganador de esta competición obtiene un cupo para la etapa de grupos de la Champions League.

Esta caída es dolorosa para el United, aunque Ruben Amorim decidió poner una buena cantidad de suplentes ante Brentford, con la intención de darles más rodaje a algunas de sus piezas y descanso a algunos jugadores para tenerlos plenos para el choque con Athletic.

Fue Manchester United el equipo que abrió el marcador. Antes del cuarto de hora, con un centro perfecto de Alejandro Garnacho a ras de piso, que conectó Mason Mount y venció la resistencia de Mark Flekken. Pero no fue suficiente para quebrar al rival.

Apenas un puñado de minutos pudo sostener la ventaja el United, porque un desvío en el cuerpo de Luke Shaw, para el empate, resultó letal. Tanto que cinco minutos más tarde Christian Norgaard metió un centro que conectó Kevin Schade y torció el rumbo del juego. Todo se volvía negativo para Manchester, porque además Amorim se vio obligado a realizar un cambio porque Matthijs De Ligt se lesionó e ingresó Harry Maguire.

En el comienzo de la segunda etapa parecía que United podía reaccionar, aunque apenas le duró la búsqueda por el empate unos 15 minutos, ya que nuevamente apareció en escena Schade, que quebró de cabeza,la resistencia de Altay Bayindir. Y como si fuese poco, apenas cuatro minutos después, sacudió definitivamente la estructura del Manchester con una buena jugada colectiva que resolvió perfecto el delantero congoleño Yoane Wissa poniendo el 4-1 parcial.

El United buscó reaccionar con alguna acciones asociadas; sin embargo, el que le dio algo de vida fue el delantero de la selección argentina, que nuevamente fue protagonista, pero en este caso con un golazo: Garnacho recibió sobre la izquierda del área, recortó, hizo una pared con Christian Eriksen y remató al segundo palo, clavando un bombazo ante la mirada de Mark Flekken.

Tarde, ya sin posibilidades de casi nada, llegó el tercer tanto de United, que encontró a Amad Diallo y dejó una sensación de reacción del equipo visitante que le dio algo de aire de cara al choque por la Europa League.

De esta manera, el United está hundido en la 15° posición, con apenas 39 puntos. Una ubicación nada digna para su historia. Liverpool, el flamante campeón de la Premier League, le sacó nada menos que 43 puntos a lo largo de 35 jornadas. Ahora, urge en Manchester una reacción con vistas a lo que le espera en la Europa League.

La tabla de posiciones