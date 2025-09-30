Golpe para Sudáfrica: la FIFA le quitó tres puntos y tambalean sus chances de ir al Mundial 2026

En la recta final de las Eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026, la FIFA encendió las alarmas con una decisión que sacudió al Grupo C y puso en jaque el sueño de Sudáfrica.

El organismo que nuclea al fútbol del planeta sancionó al seleccionado con la quita de tres puntos por la alineación indebida de Teboho Mokoena en la victoria 2-0 frente a Lesoto, el pasado 21 de marzo.

La infracción fue clara: el mediocampista de Mamelodi Sundowns había acumulado dos amarillas en encuentros previos ante Benín y Zimbabue, por lo que debía cumplir una fecha de suspensión. Pese a ello jugó como titular, y la FIFA fue terminante: aplicó el artículo 19 del Código Disciplinario y el artículo 14 del reglamento de la fase preliminar. El resultado fue revertido y Lesoto pasó a ganar 3-0 por escritorio.

Además del castigo deportivo, la Federación Sudafricana de Fútbol recibió una multa de 10.000 francos suizos (unos 12.500 dólares).

Hasta antes del fallo, Sudáfrica lideraba su zona. Ahora cayó al segundo puesto, con 14 puntos, los mismos que Benín, pero relegado por diferencia de gol (+4 a +3). La sanción encendió las ilusiones de Nigeria, que con 11 unidades (+2) revivió y todavía sueña con pelear el primer lugar, el único que garantiza la clasificación directa. Ruanda con 11 (0) también podría meterse en la discusión, mientras que Lesoto con 9 (-3) y Zimbaue con 4 (-6) cierra la tabla.

Las posiciones del grupo C de las Eliminatorias de África, tras la sanción a Sudáfrica

En África, según su sistema de clasificación: solo los nueve ganadores de grupo acceden al Mundial que organizarán el año próximo Estados Unidos, México y Canadá. En tanto, los cuatro mejores segundos tendrán una última oportunidad en un repechaje continental, cuyo ganador disputará un playoff intercontinental.

Ante este escenario la definición del Grupo C promete máxima tensión. El viernes 10 de octubre, Sudáfrica recibirá a Zimbabue, Nigeria jugará con Lesoto y Benín enfrentará a Ruanda. Y cuatro días después llegará el choque que puede ser decisivo: Nigeria contra Benín. Ese mismo martes, Sudáfrica cerrará de local frente a Ruanda.

La anteúltima fecha se jugará el viernes 10 y puede ser determinante para la definición del Grupo C de las Eliminatorias de África

Así las cosas, los Bafana Bafana cargan con una mochila pesada: ya no dependen de sí mismos. Además de ganar sus dos partidos, necesitará que los resultados de sus rivales directos lo favorezcan.

El error administrativo expone a la Federación Sudafricana en un momento crucial. Y a nueve meses del inicio de la Copa del Mundo deja a su seleccionado en la cornisa.

De los nueve boletos que reparte África, dos ya tienen dueño: Marruecos y Túnez. En tanto Egipto, Cabo Verde, Argelia y Ghana están muy cerca.

Países clasificados al Mundial 2026