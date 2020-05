Una jugada clave en la final de Brasil 2014, con el rodillazo de Manuel Neuer a Gonzalo Higuaín

Seis años después, Gonzalo Higuaín no puede quitarse de la cabeza las jugadas clave de la final del Mundial Brasil 2014, cuando la selección argentina cayó frente a Alemania por 1-0. Uno de esos momentos fue el choque con el arquero Manuel Neuer en el área del conjunto europeo, a los 10 minutos de la segunda etapa, con el partido igualado sin goles. "La jugada con Neuer es penal. Me inhabilitó con el rodillazo", recordó el delantero, en una entrevista que ofreció este viernes en TyC Sports.

Por entonces, el VAR no existía y el juez cobró infracción del delantero. "Me quedó una sensación sospechosa, porque el árbitro termina cobrando para ellos", comentó, ante la consulta desde el estudio sobre lo raro de la determinación del italiano Nicola Rizzoli.

Está en Turín (Italia), tras pasar gran parte de la cuarentena en la Argentina. Y allí es rival de Lautaro Martínez, hoy en Inter y en la mira de Barcelona. "Tiene todo para ser el 9 de la selección. Está haciendo su carrera en línea ascendente. Depende de estar convencido de él mismo. Le quedan muchísimos años de carrera y le van a llegar palos, seguro, porque no todo es color de rosas, pero ahí tendrá que ser fuerte. Los malos momentos llegan en el fútbol. Lo de la oferta de Barcelona es una situación muy comprometida. No quisiera estar en sus zapatos, es muy difícil decir no", sostuvo.

Higuaín se formó en River. "Me dio todo. Me hizo crecer", afirma Gonzalo. "Pero hoy", aclara, "tengo la cabeza en Juventus, no se qué va a pasar más adelante". Por lo pronto, sostiene que " El River de Gallardo te contagia, tiene jerarquía y contundencia. Miro a este River y digo 'que lindo'. Pensaría en volver para retirarme. A cualquier jugador le gustaría estar en el River de Gallardo".

Por otra parte, Higuaín recordó cuando comenzó en las inferiores del club. "Empecé jugando de 8, pero cuando me vi que tenía que hacer toda la banda para arriba y para abajo, me dije que no sabía si iba a estar bueno eso. Después, me pasaron de enganche y cuando llegué a la reserva, como estaba mi hermano pasé de delantero. Me gustó mucho".

Y reveló una charla con Daniel Pasarella, el entrenador en ese momento. "Me dijo que iba a jugar de 9 y yo le expliqué a que toda la vida había jugado de enganche, me gustaba estar en contacto con la pelota y hacer jugar al equipo. Me dijo que era lo mismo, pero que un poco más adelante y que iba a hacer lo más lindo que hay para un jugador, que es hacer goles", contó. "Me puso con Banfield, metí un gol y no salí más", agregó.

"Si me decían de chiquito si quería hacer un 10% de la carrera que hice, lo firmaba en cualquier lado. Jugar tres Mundiales, las Copa América, los clubes por los que pasé...", completó.