Gonzalo Rodríguez anunció este martes su retiro, a los 36 años Crédito: @SanLorenzo

Fernando Vergara 23 de junio de 2020 • 20:05

Nació en Boedo y se retiró en Boedo. Gonzalo Rodríguez le puso fin a su segunda etapa en San Lorenzo y anunció que dejará el fútbol profesional. Caudillo, azulgrana hasta la médula, producto genuino de las inferiores, siempre se empeñó por volver, y lo consiguió. Tiempo de dar vuelta la página. Es el cierre de una exitosa carrera en la que superó graves lesiones, jugó en el seleccionado nacional y tuvo el privilegio de ser elegido por la Fiorentina como el mejor defensor de su historia.

"A partir del 30 de junio me retiro del fútbol profesional. Es un encuentro de sensaciones. Fueron 18 años de carrera y tuve la suerte de estar en grandísimos clubes que me dieron muchas cosas. Fui un privilegiado de trabajar de lo que amo. Es duro, pero es el momento justo", explicó el zaguero de 36 años en una entrevista con la cuenta de Instagram del Ciclón, la casa en la que se formó a partir de los cinco años y debutó en la primera en 2002. Allí en la que ese mismo año celebró la Copa Sudamericana de la mano de Rubén Insúa. "Ganar ese torneo fue increíble, porque yo era un chico de 20 años que hacía poco iba a la tribuna a alentar y un tiempo después estaba en el campo de juego", añadió.

De ahora en más, es posible que el ex jugador que volvió a Boedo en 2017 permanezca vinculado al club desde otro lugar: el presidente Marcelo Tinelli le ofreció ser el embajador azulgrana en Europa. "Estoy interesado en seguir siendo parte de San Lorenzo", remarcó Gonzalo, que vistió la camiseta azulgrana en 118 partidos y marcó 9 goles. Su último encuentro fue el 13 de marzo de este año, ante Patronato.

Amante del rock, guitarrista en los ratos libres, la vida de Gonzalo siempre estará ligada a San Lorenzo. Hincha y socio de la entidad azulgrana, en cada verano es común verlo en la pileta de la Ciudad Deportiva disfrutando de las tardes de sol con su mujer, Martina, y sus hijos, Ian e Iago. "Toda mi familia es hincha de San Lorenzo, yo soy de Boedo. Nunca voy a dejar de ir al club y estoy orgulloso de cómo sentí la camiseta en cada partido", dijo.

En la familia Rodríguez no hay espacio para otros colores que el azul y el rojo. Y brotan imágenes de la infancia. "Como hincha de San Lorenzo, el gol que más me marcó fue el del Gallego González a Belgrano, en 1995, cuando había fallecido su padre... Yo iba a la popular o a la platea Sur, con mi viejo", recordó.

Hay varios aspectos que para destacar del hombre nacido el 10 de abril de 1984. Pese a todos los inconvenientes físicos que lo asecharon en buena parte de su carrera, jamás bajó los brazos. Un batallador que siempre intentó sonreír. Porque es cierto que la sombra de las lesiones se posó varias veces encima de Gonzalo Rodríguez y generó que su relación con el seleccionado argentino, en pleno crecimiento en 2006, no tuviera un final soñado. Una frase que el ex defensor le concedió a este medio, al regresar a San Lorenzo, pinta de cuerpo entero ese espíritu guerrero: "Hay que aprender a levantarse y seguir, ésa es la cuestión". Y vaya si este amante del rock lo hizo. Una y otra vez.

La calidad y la personalidad exhibida por el ex zaguero hicieron que en varias ocasiones su apellido rondara las mentes de Marcelo Bielsa, José Pekerman y Alfio Basile como candidato a jugar con la camiseta albiceleste. De bajo perfil, era rápido en los cruces y hábil en las alturas. Cuando Gonzalo ya se destacaba en las selecciones juveniles (Sub 17, Sub 20 y Sub 23) apadrinado por Pekerman, a Bielsa le agradaba mucho la presencia de Rodríguez en la zaga. A tal punto que el rosarino lo llevó como sparring al Mundial 2002 (casualmente, Gastón Fernández, otro de aquellos chicos que viajaron a Corea-Japón, también se retiró este mes del profesionalismo).

Y fue el actual DT de Leeds quien llevó a debutar al ex marcador central entre los mayores apenas seis meses después de hacerlo en San Lorenzo, en febrero de 2003. En su primer compromiso como titular anotó el gol del triunfo: 1-0 a México, en Estados Unidos.

Pero el 14 de abril de 2006 Gonzalo tuvo uno de sus peores días en una cancha, porque salió del partido entre Villarreal y Barcelona con una rotura del ligamento interno del tobillo izquierdo. Apenas faltaban unas semanas para el mundial de Alemania y se quedaba sin chances de estar en la lista de Pekerman. "Fue duro: todo me sucedió cuando estaba en la selección y con chances de ir al Mundial. Fueron tres lesiones en 14 meses, con roturas de ligamentos que me privaron de ese salto de calidad. No sólo me alejaron de las canchas: también del seleccionado. Pero no me quejo: fui muy feliz con todo lo que hice y estoy agradecido", le dijo a LA NACION en 2017.

Los 13 años de trayectoria en Europa le sirvieron a Gonzalo Rodríguez para codearse con los mejores futbolistas del planeta. Entre Villarreal y Fiorentina acumuló más de 450 partidos (con el Submarino Amarillo logró la Copa Intertoto en 2004). Tras el paso por España, recaló en 2012 en Fiorentina, en la que fue caudillo, capitán e ídolo. Allí colgaron de las tribunas varias banderas con su nombre. De Florencia a Boedo, su nombre quedará grabado para siempre.