Boca Juniors vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Torneo Apertura 2026 se reanuda esta semana con la décima fecha, tras el parate por la huelga de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los 30 clubes de la Liga Profesional (LPF) en repudio a la denuncia que se tramita en la Justicia contra el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, por evasión fiscal y retención de aportes; y el encuentro más atractivo será el clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo.

El duelo correspondiente al Grupo A está programado para el próximo miércoles a las 19.45 en la Bombonera y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la antesala del choque que arbitrará Pablo Echavarría, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.64 contra 6.64 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.50.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda consiguió una gran victoria la semana pasada ante Lanús como visitante 3 a 0 y escaló del noveno al sexto puesto la tabla de posiciones con 12 unidades producto de tres victorias, cuatro empates y dos caídas. Con su mejor partido en el año, ganó cierta tranquilidad en un contexto de mucha preocupación por el funcionamiento del equipo y tiene la necesidad de ratificarlo ante su gente para que ello no sea un espejismo.

El elenco de Damián Ayude, en tanto, se ubica séptimo con 12 unidades gracias a tres triunfos, tres pardas y dos derrotas. Hace cuatro partidos que no cae y, aun con un plantel limitado por la crisis institucional y financiera que atraviesa el club, se las ingenia para ser competitivo. De hecho, esta temporada jugará la Copa Sudamericana y, en ese contexto, necesita sumar en el Apertura para tener cierto margen cuando arranque el certamen internacional y tenga doble competencia.

Boca y San Lorenzo no se enfrentan desde el 18 de agosto de 2024, cuando se vieron las caras por la undécima fecha de la Liga Profesional de ese año y ganó el xeneize 3 a 2 como local en la Bombonera. El conjunto dirigido por entonces por Leandro Romagnoli comenzó ganando por un penal convertido por Andrés Vombergar. El anfitrión, tras un mal primer tiempo, reaccionó rápido en el complemento y revirtió el resultado con festejos de Milton Giménez y Marcelo Saracchi. Sobre el final Miguel Merentiel le dio tranquilidad al plantel de Diego Martínez que, en el adicionado, sufrió otra conquista de su rival a través de un penal de Iván Leguizamón tras una infracción de Saracchi, quien fue expulsado por el árbitro Pablo Echavarría.

El año pasado no se enfrentaron porque conformaron diferentes grupos en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en playoffs ni en la Copa Argentina.

El historial de Boca vs. San Lorenzo

Boca y San Lorenzo se cruzaron en 213 ocasiones con 78 triunfos del xeneize, 83 victorias del Ciclón y 52 empates. El combinado de la Ribera dominó hasta la década del ‘40, cuando se consolidó la supremacía del Cuervo. En los ‘70, ‘80 y ‘90, Boca descontó esa ventaja, pero San Lorenzo la recuperó en los 2000 y es uno de los cuatro clubes argentinos con saldo a favor en los duelos contra el equipo azul y amarillo. Los otros son Gimnasia, San Martín e Independiente Rivadavia, todos de Mendoza.

203 duelos fueron por ligas nacionales: el azulgrana sonrió en 77, el club de La Ribera en 74 y hubo 51 igualdades. El choque restante se dio con derrota a ambos.

Cinco cotejos fueron por copas nacionales: tres veces ganó el Cuervo, una el xeneize, y la restante quedó en empate.

Por torneos internacionales se cruzaron en cuatro ocasiones: San Lorenzo ganó en tres y el auriazul, en una.

La última vez que se enfrentaron Boca y San Lorenzo jugaron un partidazo en la Bombonera y ganó el local 3 a 2 Manuel Cortina

Últimos cinco partidos entre sí