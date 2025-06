“Goodbye Argentina”: la despedida del New York Times a River y Boca tras su eliminación del Mundial de Clubes

The New York Times, a través de un artículo firmado por Jack Lang en The Athletic, ”despidió" a River Plate y Boca Juniors del Mundial de Clubes con un título elocuente: “Goodbye Argentina”. La nota retrata el impacto que tuvo la eliminación del torneo de ambos equipos, destaca el importante rol que cumplieron sus hinchadas y plantea dudas sobre el presente del fútbol argentino frente al dominio de los equipos brasileños.

El artículo comienza con una escena en el Lumen Field de Seattle, donde el conjunto de Gallardo perdió el miércoles 2-0 frente a Inter y quedó eliminado. Un periodista italiano, en la tribuna, se detenía a observar al público millonario que seguía cantando con fervor. “Bellissimo, meraviglioso” (“hermoso, maravilloso”), comentó el cronista, sorprendido por la entrega del público pese a la derrota. Para Lang, fue una postal contradictoria de un equipo que terminó el partido “en un infierno”, con Montiel y Martínez Quarta expulsados, y Acuña buscando agredir a Dumfries. “Esto fue indigno”, resumió.

River v Inter de Milán. Mundial de clubes FIFA 2025 LA NACION/Rodrigo Néspolo

Según el análisis publicado en The Athletic, el torneo “perderá aficionados” con la salida de River y Boca -el equipo de Miguel Ángel Russo no superó al débil Auckland City y dijo adiós a la competencia también en primera ronda-. Para el periodista, más allá de los pobres desempeños de los dos planteles, dejaron una marca desde las tribunas.

“La hinchada de Boca, en particular, insufló vida y vitalidad a la primera semana de esta brillante y algo desangelada competición. Incluso aquellos que lograron mantener la distancia, recelosos de lo que podría significar vivir un mes dentro de los sueños egocéntricos de Gianni Infantino, vieron cómo su resistencia se desvanecía, aunque solo fuera momentáneamente”, destaca Lang en su texto.

Boca Juniors vs. Auckland City, Mundial de clubes FIFA 2025 Johnnie Izquierdo - FR172149 AP

River también tuvo su momento. Aunque su presencia en Los Ángeles fue limitada, en su segunda aparición en Seattle se vivió una “peregrinación multitudinaria” que transformó las calles de la ciudad de la costa oeste norteamericana en un “vibrante collage rojiblanco”, subrayó el periodista. Y remarcó: “Si esto es lo más cercano a una verdadera ciudad futbolística que se puede encontrar en Estados Unidos, los hinchas de River que lo visitaron le hicieron justicia”.

“River se unirá a Boca en el avión de regreso a Buenos Aires por la mañana”, fue la frase con la que resumió el fin del camino para los equipos del fútbol argentino. Acto seguido, Lang se centró en sus presentes. “Boca quedó expuesto en medio de una crisis institucional que se arrastra desde hace tiempo. El regreso de Russo como entrenador, impulsado por Riquelme, parece ahora acto de nostalgia y populismo descarado”, señaló.

River v Inter de Milán. Mundial de clubes FIFA 2025 Rodrigo Néspolo

Para Lang, River hoy es un equipo con bases más sólidas. “En Marcelo Gallardo tienen un entrenador realmente inteligente”, escribió el periodista, aunque cuestionó las suspensiones acumuladas y planteó interrogantes: “¿Cómo reemplazarán a Franco Mastantuono? ¿Un poco más de disciplina — todo su mediocampo titular fue suspendido contra el Inter — les habría dado una mejor oportunidad? ¿Gallardo aún tiene hambre de gloria?“.

Sobre el final del artículo, abordó el escenario regional. La eliminación de los dos clubes argentinos contrasta con la clasificación de los cuatro equipos brasileños. “Inevitablemente, también habrá que reflexionar sobre lo que esto significa para Argentina”, advirtió Lang. Recordó que las últimas seis ediciones de la Copa Libertadores fueron ganadas por clubes brasileños, cuatro de ellas con finales entre equipos del mismo país, y cerró con una reflexión: "Boca y River suman 10 títulos entre ambos, pero la historia solo puede satisfacer por un tiempo".