Grupo de Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina conoció a principios de diciembre de 2025, en el sorteo que se realizó en Washington, el camino que deberá transitar en el Mundial Estadios Unidos-México-Canadá 2026 para defender la corona que ostenta desde Qatar 2022.

El azar lo depositó como cabeza de serie del décimo de los 12 grupos, es decir en el J. Allí, debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, se mudará a Dallas para presentarse en el AT&T Stadium frente a Austria el lunes 22 de junio a las 14 y ante Jordania el domingo 28 de junio a las 23.

Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H; mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

La selección argentina y Uruguay se podrían enfrentar en los 16avos de final del Mundial 2026 Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

La selección albiceleste, con el título obtenido en Qatar 2022, es la tercera máxima ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Antes, levantó dos veces el trofeo: en 1978, edición que organizó, y México 1986.

El resto de los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México.

Sudáfrica.

Corea del Sur.

UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda).

Grupo B

Canadá.

UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia & Hezergovina).

Qatar.

Suiza.

Grupo C

Brasil.

Marruecos.

Haití.

Escocia.

Grupo D

Estados Unidos.

Paraguay.

Australia.

UEFA C (Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo).

Grupo E

Alemania.

Curazao.

Costa de Marfil.

Ecuador.

Grupo F

Países Bajos.

Japón.

UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Túnez.

Grupo G

Bélgica.

Egipto.

Irán.

Nueva Zelanda.

Grupo H

España.

Cabo Verde.

Arabia Saudita.

Uruguay.

Grupo I

Francia.

Senegal.

FIFA 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Noruega.

Grupo K

Portugal.

FIFA 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Uzbekistán.

Colombia.

Grupo L