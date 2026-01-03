LA NACION

Repechajes Mundial 2026: formato y fechas de los reclasificatorios a la Copa del Mundo

Los seis cupos que faltan definirse se decidirán en marzo en las reclasificaciones de Europa e Intercontinental

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Polonia, con Robert Lewandowski, apunta a llegar al Mundial 2026 a través de un repechaje de Europa
Polonia, con Robert Lewandowski, apunta a llegar al Mundial 2026 a través de un repechaje de EuropaPressFocus/MB Media - Getty Images Europe

Al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 le falta confirmarse seis participantes y serán los ganadores de cada uno de los repechajes que se disputarán en marzo. Hasta el momento, hay 42 seleccionados definidos de los 48 que tendrá la primera cita ecuménica de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con esa cantidad de competidores.

Las cuatro repescas de Europa y las dos Intercontinentales se disputarán durante la primera fecha del año de la FIFA para partidos internacionales. Las 10 semifinales están programadas para el jueves 26 mientras que las seis finales serán cinco días después, el martes 31.

Cuatro boletos saldrán de los torneos de la UEFA. En el A competirán Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia & Hezergovina; en el B Ucrania, Suecia, Polonia y Albania; en el C Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo; y en el D Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales de la FIFA que se disputarán en México. En el 1 la semifinal será Nueva Caledonia vs. Jamaica y el ganador se medirá ante República Democrática del Congo en la definición mientras que en el 2 chocarán Bolivia vs. Surinam y el equipo que se imponga jugará vs. Irak. La República Democrática del Congo e Irak esperan rival porque tienen mejor ranking FIFA.

Repechajes de Europa

Repechaje A

Semifinales

  • Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo.
  • Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

  • Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo.
  • Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Italia, con Mateo Retegui, buscará acceder al Mundial desde uno de los repechajes de Europa
Italia, con Mateo Retegui, buscará acceder al Mundial desde uno de los repechajes de EuropaALBERTO PIZZOLI - AFP

Repechaje C

Semifinales

  • Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo.
  • Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo.
  • República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Dinamarca quiere ser mundialista otra vez y, para ello, debe ganar su repechaje
Dinamarca quiere ser mundialista otra vez y, para ello, debe ganar su repechajeLiselotte Sabroe - Ritzau Scanpix Foto

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal

  • Nueva Caledonia vs. Jamaica - Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México.

Final

  • República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo en Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

  • Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo en Monterrey, México.

Final

  • Irak vs. Bolivia o Surinam - Martes 31 de marzo en Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

Bolivia aspira a volver a jugar un Mundial y, para eso, necesita ganar dos partidos en el repechaje
Bolivia aspira a volver a jugar un Mundial y, para eso, necesita ganar dos partidos en el repechajeJuan Karita - AP
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Se fue de Vélez por la puerta de atrás y disparó con todo: "No renueves, te están mintiendo"
    1

    Thiago Fernández se despidió de Vélez y apuntó con dureza contra la dirigencia

  2. Mientras la investigación sobre AFA crece, los futbolistas de la selección toman distancia: menos truco, menos mates
    2

    Menos truco, menos mates: los futbolistas de la selección toman distancia, mientras la investigación sobre AFA crece

  3. Inspiró un personaje de cómic, le hizo un gol a la Argentina hace 30 años y sigue activo... ¡a los 58!
    3

    Kazu Miura, el futbolista japonés que inspiró un personaje de cómic y continúa jugando a los 58 años

  4. Grupos del Mundial 2026
    4

    Grupos del Mundial 2026

Cargando banners ...