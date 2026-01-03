Repechajes Mundial 2026: formato y fechas de los reclasificatorios a la Copa del Mundo

Al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 le falta confirmarse seis participantes y serán los ganadores de cada uno de los repechajes que se disputarán en marzo. Hasta el momento, hay 42 seleccionados definidos de los 48 que tendrá la primera cita ecuménica de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con esa cantidad de competidores.

Las cuatro repescas de Europa y las dos Intercontinentales se disputarán durante la primera fecha del año de la FIFA para partidos internacionales. Las 10 semifinales están programadas para el jueves 26 mientras que las seis finales serán cinco días después, el martes 31.

Cuatro boletos saldrán de los torneos de la UEFA. En el A competirán Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia & Hezergovina; en el B Ucrania, Suecia, Polonia y Albania; en el C Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo; y en el D Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Los otros dos cupos decantarán de los repechajes intercontinentales de la FIFA que se disputarán en México. En el 1 la semifinal será Nueva Caledonia vs. Jamaica y el ganador se medirá ante República Democrática del Congo en la definición mientras que en el 2 chocarán Bolivia vs. Surinam y el equipo que se imponga jugará vs. Irak. La República Democrática del Congo e Irak esperan rival porque tienen mejor ranking FIFA.

Repechajes de Europa

Repechaje A

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo.

Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo.

Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Italia, con Mateo Retegui, buscará acceder al Mundial desde uno de los repechajes de Europa ALBERTO PIZZOLI - AFP

Repechaje C

Semifinales

Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo.

Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo.

República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Dinamarca quiere ser mundialista otra vez y, para ello, debe ganar su repechaje Liselotte Sabroe� - Ritzau Scanpix Foto�

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal

Nueva Caledonia vs. Jamaica - Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México.

Final

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo en Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo en Monterrey, México.

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam - Martes 31 de marzo en Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.