El noruego Erling Haaland, estrella de Manchester City, se rindió a los pies de Lionel Messi. “Es el mejor jugador de siempre”, dijo en la previa al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Copenhague, de Dinamarca. Ante la consulta por el Balón de Oro y el The Best que la Pulga se llevó pese a la altísima cosecha goleadora del delantero nórdico (52 tantos en todas las competencias en 2023), el espigado goleador añadió: “Es una buena pregunta si se tiene que retirar Messi para que yo pueda ganarlos. Lo cierto es que se llevó esos premios y también obtuvo el Mundial”.

No es la primera vez que el Androide tiene palabras de sincera admiración con Messi. En septiembre pasado, cuando el noruego recibió el premio al mejor jugador de la UEFA (fue campeón de la Champions League con Manchester City), el afirmó: “Hay que recalcar hasta qué punto Messi y Cristiano han hecho locuras y recordar que siempre las hacen, porque aunque se hagan mayores, evidentemente, siguen siendo fantásticos”, dijo Haaland entonces en declaraciones a la revista francesa France Football.

Erling Haaland celebra con sus compañeros Phil Foden y Kevin De Bruyne tras anotar un gol Rui Vieira - AP

Esta vez, Haaland se refirió también a su actualidad en el club inglés: “El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que pueden pensar que está siendo una buena temporada o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo”, añadió el ex futbolista de Molde, en su país, Red Bull Salzburg (Austria) y Borussia Dortmund (Alemania).

Haaland también habló de lo mucho que se criticaba a sí mismo cada vez que no acertaba en la definición y se perdía goles, que se traducían en puntos que su equipo no conseguía. En una conferencia de prensa inusitadamente intimista, confesó que llegó a romper en llanto cuando el grito sagrado se le negaba: “He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No. Cuando era más joven podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones , así que he trabajado en eso. Fue todo un reto y creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo”, comentó.

Sobre su autoexigencia, Haaland agregó: “Como todo en la vida, si pensás demasiado no es bueno. Si estás estresado, tampoco es bueno. El fútbol es mi vida, así que yo me focalizo en eso. Tengo una carrera y un objetivo: ser el mejor futbolista que pueda ser”. En su cabeza no cabe otro verbo que no sea “ganar”; eso es lo que lo mantiene motivado: “Pueden pensar de dos maneras todo lo que gané en la primera temporada. Pueden pensar que llegué y ya lo gané todo. O pueden pensar que tengo 23 años, lo gané todo y le tomé el gusto a ganarlo todo. Por cómo trabajo, cuando siento esto quiero ganarlo otra vez. Es tan simple como eso ”, contestó el noruego abriéndose de brazos, como si estuviera diciendo una nimiedad.

Lo que muchos hinchas no saben es que Haaland estuvo muy cerca de jugar en Copenhague, rival de este miércoles de Manchester City, el actual equipo del Androide. Lo contó el propio noruego: “Tuve una prueba en 2016 y algunos dirigentes me querían. Simplemente, no se pudo hacer”, dijo Haaland. Y añadió: “Lástima por ellos. Me gusta el club, es lindo. Tengo amigos que juegan allí y lo disfrutan. Incluso hablé con Stale Solbakken (ex DT del equipo danés) y me dio una camiseta con el número 9 que todavía guardo en casa. Nunca se dio lo de jugar para Copenhague, y mi destino estaba en otro lado. Creo que hasta ahora funcionó”, dijo Haaland.

Pep Guardiola le da indicaciones a Erling Haaland en un entrenamiento de Manchester City; el delantero noruego dijo sentirse muy a gusto con el DT catalán Manchester City

Después de todo, el noruego se siente súper cómodo en Manchester, y con la camiseta del equipo por el que simpatizaba cuando era un niño. Su padre Alf-Inge Haaland jugó en el City entre los años 2000 y 2003 (Erling nació el 21 de julio de 2000), club con el que disputó 38 partidos y convirtió tres goles. “Disfruto de la vida con mis seres más cercanos. Estoy realmente muy contento, especialmente con las personas que me rodean”, señaló sobre su actualidad en Manchester, donde comparte plantel -y delantera- con el argentino Julián Álvarez. “El entrenador, los ejecutivos, la comisión directiva... todos son personas maravillosas y estoy realmente contento. Digo esto ahora, porque nunca se sabe lo que aportará el futuro, pero estoy contento. Pueden escribir esto, pero también escriban lo que dije antes”, recalcó Haaland en medio de una ola de rumores que lo ubican en la órbita del Barcelona como reemplazante del polaco Robert Lewandowski.

Por último, Haaland también se refirió al choque del próximo fin de semana en Anfield y ante Liverpool, un partido que para muchos expertos puede definir en forma anticipada al campeón de la Premier League -los dirigidos por Jürgen Klopp lideran con 63 puntos, uno más que los hombres de Pep Guardiola-. “Es un partido enorme y uno de los más importantes en Inglaterra. Tendremos que estar listos y ser bravos. Deberemos dar lo mejor, porque ellos han estado realmente bien esta temporada ”.

