Habló el agresor de Luis Ventura en el partido del ascenso y contó el motivo por el que le pegó

Luis Ventura fue victima de la violencia en un duelo del ascenso que se disputó el pasado 27 de julio. Esto fue en el marco del duelo entre el Club Atlético Victoriano Arenas, en el que el periodista es mánager y DT, que visitó a Central Ballester por la fecha 19a. de la Primera C. Luego de varios días, el agresor fue identificado y habló por primera vez sobre lo ocurrido en el estadio de José León Suárez, provincia de Buenos Aires. Se mostró arrepentido y se puso a disposición de la justicia.

La primera consulta que se le hizo a Bogado, apellido de la persona que golpeó a Ventura, se mostró muy arrepentido: “No me di cuenta que le pegué. Estoy en contra de la violencia y en contra de todo. Fue impulsivo, por defender a nuestro equipo y al club que amo. La violencia la generan los jugadores, vi que le estaban pegando al arquero entre cinco, vi que estaba el alambrado caído y entré. Estoy arrepentido de lo sucedido y le quiero pedir disculpas a Luis”.

"Luis Ventura":

Porque fue agredido durante el partido de Victoriano Arenas contra Central Ballester pic.twitter.com/2fhJllz0Os — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 27, 2025

Además, en la entrevista que le hicieron al hombre de 40 años en el programa “ISPA, Todo al revés”, que se emite en Net TV, el agresor agregó: “No me di cuenta de que era él, no estoy en contra de él y le quiero pedir disculpas públicamente. No me justifico, pero quiero aclarar que toda mi familia es laburante y no es un clan”, reveló el hombre que trabaja como camionero y que negó formar parte de la barra brava de Central Ballester, a pesar de la publicación que hizo la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de X.

Según el agresor, argumentó que su reacción fue en defensa propia debido a que interpretó que el entrenador del club Victoriano Arenas pudo haberlo agredido a él con una silla de plástico que tenía en sus manos: “Me lo crucé de frente, venía con una silla y pensé que me iba a pegar. Yo no soy boxeador ni practiqué boxeo”, aclaró.

"Los Bogado", clan de barrabravas y matones, le pegaron a Luis Ventura. ¡Chau cancha!



No solo no entran más; además, pagarán por la agresión.



El que las hace, las paga. pic.twitter.com/k6On2B7Kv0 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 2, 2025

Central Ballester recibió una durísima sanción por los hechos de violencia sucedidos durante ese partido. Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) le notificó al club de José León Suárez que en sus partidos como local no contará con público durante lo que resta del año. “En virtud de los hechos recientemente acontecidos, se ha resuelto que todos los encuentros futbolísticos en los que su institución oficie como local, desde la fecha y hasta el 31 de diciembre de 2025, deberán desarrollarse sin la presencia de público, realizándose a puertas cerradas”, marca el comunicado.

Acerca de las sanciones recibidas por la institución, Bogado reconoció que se pondrá a derecho de la justicia: “Me merezco el derecho de admisión, no entro más a la cancha y eso lo acepto, me corresponde. Le pegué a una persona que no le tenía que pegar. Yo no conozco a los dirigentes ni sé cómo se maneja el club, yo voy a ver el partido y si gana o pierde me da lo mismo porque lo sigo desde chiquito al club”.

Luis Ventura, DT de Victoriano Arenas instagram.com/luisventurasoy

Luis Ventura contó qué fue lo que le sucedió aquel domingo sobre el final del partido que finalizó 2 a 2 y por lo que debió pasar la noche internado en observación en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo: “Me pegaron de costado, medio de atrás, tengo la cabeza hinchadísima. Creo que llevaron a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia”. Además, cuando repasó por el momento exacto de la agresión, agregó: “Recuerdo que fui a sacar al arquero, que lo estaban acosando cuatro tipos, uno con un arma blanca. Lo saqué porque era uno de los últimos que quedaba en la cancha y me fui caminando tranquilo porque supuse que conmigo no había bronca”.

Por último, Bogado expresó el dolor que siente por lo que hizo: “Me arrepiento porque Luis es un señor grande, pero en ese momento no medís. No es ejemplo para mis hijos, está pasando un mal momento mi familia. No estoy contento, estoy arrepentido de lo sucedido”, concluyó en el programa.

Cómo fue la agresión

Cuando parecía que el partido correspondiente a la fecha 19 del Grupo B de la Primera C ya había cerrado con un empate en 2, con un tanto del equipo local sobre la hora en tiempo agregado, hinchas de Central Ballester irrumpieron en el campo de juego y comenzaron a desatarse algunas peleas con y entre los futbolistas de ambos equipos.

Fue entonces que uno de los simpatizantes del equipo de José León Suárez tomó de sorpresa a Ventura y lo golpeó cuando el mánager caminaba con tranquilidad hacia los bancos de suplentes. Tras el inesperado golpe, Ventura quedó tirado en el piso hasta que recibió asistencia.

Así agredieron a Luis Ventura durante un partido del ascenso

El hijo del periodista agregó, al narrar lo que había sucedido con el también presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), que la seguridad del estadio fue deficiente y recordó que esta es la segunda vez que su padre sufre una agresión en esa cancha. La primera ocurrió en 2018, y según explicó, se debe a una “pica” histórica entre ambos equipos.