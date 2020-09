Carlos Mac Allister lamentó la parálisis del fútbol argentino. "El mundo está jugando, menos la Argentina. ¿No les parece que el problema somos nosotros?", preguntó Fuente: Archivo

En el programa deportivo Presión Alta fue entrevistado el exjugador y dirigente Carlos Mac Allister y criticó la falta de entrenamiento de los equipos argentinos para afrontar las competencias internacionales.

"Hoy es todo muy difícil porque se cambian las reglas según la conveniencia a cada momento, eso es sumamente complicado. El mundo está jugando al fútbol, menos la Argentina. ¿No les parece que el problema somos nosotros?", comenzó la charla el exfutbolista.

Luego, Mac Allister se quejó del estado físico y futbolístico en que llegan los equipos locales para la competencia más importante de América que afrontarán desde que comenzó la cuarentena. "Los equipos tienen que enfrentar la Copa Libertadores con una situación muy comprometida: llegan sin entrenar, sin algunos sus jugadores, porque estuvieron siete meses esperando, sin entender que había que entrenar siempre", remarcó.

Con respecto a la opinión del director técnico de River Marcelo Gallardo sobre no incluir jugadores juveniles en la lista, el Colorado sostuvo: "Los equipos debieran haber entrenado antes, en eso le doy la razón a Gallardo; pero no en el hecho de que si puede poner 50 jugadores, ponga 26. Hay alguien que pone la reglas, competí en base a esas reglas. Gallardo pone 26, y si mañana 16 tienen coronavirus, ¿se juega con diez?", se preguntó.

Entonces, el periodista Hugo Balassone cuestionó: "¿A vos no te parece inaudita esa regla?", a lo que Mac Allister respondió: "Sí, pero es la regla".

"Donde Gallardo ve un problema yo veo una oportunidad. Si tenés un problema, tenés de dónde buscar nuevos jugadores. El verdadero problema acá es que van a ir jugar sin competir, sin entrenar, con muchachos que hace siete meses que no juegan. Ojalá vengan victoriosos, pero me parece que han entregado una Copa Libertadores por no empezar antes a entrenar y a jugar", manifestó el exjugador y agregó: "No se dan cuenta del daño que le han hecho al fútbol argentino".

En la parte final de la charla, Mac Allister expresó: "Hoy lamentablemente, y ojalá me equivoque, se van a terminar pagando las consecuencias, porque la situación de los equipos argentinos es complicada para enfrentar la adversidad".