¿Hay partidos del Mundial hoy lunes 13 de julio?

El Mundial 2026 ya entró en su recta final. Después de varios días consecutivos de actividad, ya hay espacios vacíos en el calendario, como es el caso de este lunes 13 de julio, en el que no habrá partidos. Es en la previa de las semifinales, instancia en la que ya se encuentran los cuatro mejores seleccionados de esta edición, entre ellos la selección argentina. El cuadro completo y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

La pelota volverá a rodar este martes con apenas un partido: Francia vs. España. De ahí saldrá el primer finalista y, en consecuencia, se conocerá al primero de los dos países que peleará por el título. En la ronda de los cuatro mejores, los ganadores avanzarán a la mencionada definición y los perdedores jugarán el partido por el tercer puesto. Es la primera vez que cuatro equipos disputarán más de siete encuentros, producto del incremento en la cantidad de participantes de 32 a 48.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, estrellas de Francia y España, se verán las caras en la semifinal del Mundial 2026 Canchallena

De ahora en más, todos los partidos restantes se disputarán en Estados Unidos, una de las tres sedes de esta Copa del Mundo. El último que se jugó en México fue el domingo 5 de julio en el estadio Azteca, entre México e Inglaterra, por los octavos de final. Colombia y Suiza, por su parte, cerraron los octavos en el BC Place de Vancouver y, así, también concluyeron los compromisos en Canadá, el otro país anfitrión.

Así sigue el Mundial 2026

Semifinales

Francia vs. España – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

– Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. Inglaterra vs. Argentina – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Lionel Scaloni llegó a las semifinales en todos los torneos que afrontó como DT de la selección argentina Charlie Riedel - AP

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la FIFA con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.