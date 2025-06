Hernán Galíndez se lesionó en la entrada en calor y tuvo que ser reemplazado antes del inicio de Ecuador - Brasil

En el estadio Monumental de Guayaquil, este jueves la selección de Brasil visita a la de Ecuador por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas en el debut de Carlo Ancelotti como entrenador de la Canarinha. La primera prueba es frente al conjunto dirigido por Sebastián Beccacece, con el que iguala 0-0 ya en el descuento del segundo tiempo.

No obstante, el primer impacto en el partido se registró antes del inicio del juego, cuando en el precalentamiento se lesionó el arquero del local, Hernán Galíndez, y el DT debió modificar la lista inicial de titulares y reemplazarlo.

En el peloteo, tras atrapar un balón arrojándose a la derecha, Galíndez sintió un dolor intenso y enseguida lo dejó en evidencia en las señales que reflejaba su rostro. Preocupado, frustrado, con una molestia que no le permitía moverse con naturalidad, el guardameta no tardó en entender que no podría estar desde el inicio ante Brasil. Y se largó a llorar.

GALÍNDEZ SE LESIONÓ EN LA ENTRADA EN CALOR Y SE PIERDE EL DUELO ANTE BRASIL



El arquero de la selección de Ecuador y de Huracán sintió una molestia en el precompetitivo y será reemplazado en el marco de la fecha 15 de las #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/S4YkdazTe6 — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2025

Conmovido, mientras era consolado por asistentes y compañeros a un costado del campo de juego, el futbolista nacido en Rosario hace 38 años y nacionalizado ecuatoriano quedó con las emociones en carne viva de cara a un duelo tan importante. En cierto modo, otro golpe en menos de una semana, ya que venía de sufrir con Huracán la derrota en la final con Platense por el Torneo Apertura el domingo pasado.

Los médicos lo atendieron, inicialmente sin descubrirse si se trataba de una dolencia en el hombro o el gemelo, donde se había tocado inicialmente. Enseguida, Beccacece llamó a Gonzalo Valle, de 29 años y sin partidos en la selección, para avisarle que iba a ser el arquero que comenzaría el partido con Brasil, tras haber llegado a la convocatoria como el tercero de la lista: David Cabezas fue desafectado el martes tras una lumbalgia aguda. Así, Moisés Ramírez es el único suplente que le quedó al entrenador para ese puesto.

Los pedidos ampulosos de Sebastián Beccacece reclamando intensidad en sus jugadores en el partido entre Ecuador y Brasil por las eliminatorias sudamericanas. RODRIGO BUENDIA - AFP

La primera etapa concluyó sin goles, con solamente un remate al arco de cada equipo. En la que le tocó intervenir en esos primeros 45 minutos, Valle se arrojó ante un tiro cruzado y controló la pelota en el área chica.

El segundo tiempo comenzó con algo más intensidad en el juego, aunque sin generar acciones de peligro cuando se acercaban a las áreas. Interrumpido por momentos por una invasión, el público local fue entusiasmándose con la posibilidad de la victoria ante un Brasil sin demasiadas ideas y replegado. Poco después, Ecuador consiguió ilusionarse con algunos remates de media distancia que contuvo Alisson y algunos centros que quedaron en promesas.

El brasileño Richarlison (9) salta a disputar la pelota con el ecuatoriano Pedro Vite poco antes de ser reemplazado Patricio Teran - AP

A 14 minutos del final, la Canarinha buscó el arco por segunda vez en todo el encuentro: el remate de Casemiro pasó entre varias piernas y encontró a un atento Valle para controlarla.

