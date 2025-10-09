Homenajes a Miguel Russo: minutos de silencio de varios planteles y mensajes de FIFA y Lionel Messi

El día después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo a sus 69 años sigue dejando postales de homenajes y tributos del mundo del fútbol. Durante el jueves planteles de varios clubes, no solamente de aquellos por los que pasó, realizaron minutos de silencio antes de sus entrenamientos, en señal de respeto y reconocimiento. Además, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, y el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, publicaron mensajes en las redes sociales para despedir al director técnico.

“Lamento profundamente el fallecimiento del entrenador de CA Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, un hombre de fútbol que dio todo por el deporte que tanto amó. Más allá de todos sus títulos, nos quedan su impresionante fortaleza y espíritu de lucha”, publicó Infantino en Instagram. Y cerró con “enviamos nuestras condolencias a todos sus seres queridos. ¡Que descanse en paz!“.

Gianni Infantino posteó sobre Russo; "Impresionante fortaleza y espíritu de lucha", destacó el presidente de FIFA. Captura

Por su parte, Messi publicó una historia en su cuenta de Instagram para despedir a Russo. “Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, escribió con un fondo negro.

Además del 10, un jugador de la selección que posteó un mensaje despedida fue Giovani Lo Celso, que por su cercanía con Rosario Central llegó a intercambiar camisetas en su momento.

La selección argentina hizo un minuto de silencio por Russo en la práctica del miércoles y este jueves el capitán, Lionel Messi, publicó condolencias en Instagram. Captura

En el ámbito local, el plantel de Boca y la dirigencia, con Román Riquelme a la cabeza, concurrió a la Bombonera, donde se realiza el velorio abierto al público para despedir a Russo. También otros clubes le rendieron homenaje. Entre ellos, el archirrival, River. Si bien la institución había expresado el miércoles en las redes sociales su pesar, con un comunicado pocos minutos después la noticia, hubo más: este jueves Marcelo Gallardo reunió al plantel para un minuto de silencio antes de la práctica, en Ezeiza.

Además, el club rojiblanco hizo llegar un ramo de flores al estadio de Boca, como ofrenda. Con una particularidad: las flores eran azules y amarillas, por los colores de su máximo adversario. Las acompañaba solamente el nombre del remitente: “Club Atlético River Plate”.

En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador. pic.twitter.com/xydYhH00zA — River Plate (@RiverPlate) October 9, 2025

Entre los entidades en las que Russo dejó huellas profundas, Rosario Central organizó un emotivo homenaje durante el entrenamiento. El plantel formó una ronda en silencio, con una “M” delineada con pelotas en el centro y una camiseta número 5 con la leyenda “M. A. Russo”. El video fue publicado en la cuenta del club en X (ex Twitter), acompañado por la inscripción “siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria”.

No solo en la primera división, sino también en las juveniles, hubo minutos de silencio previo a las prácticas. El presidente del club, Gonzalo Belloso, acudió a las inmediaciones del estadio de Boca para rendirle honores. “Se va un gran amigo, un maestro”, declaró el ex delantero.

💛💙♾ Hoy no fue un día más en el predio de Arroyo Seco. Es por eso que, antes del entrenamiento, el plantel le brindó este sentido homenaje a Miguel.



Siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria 🙌 pic.twitter.com/PwdWFzFMob — Rosario Central (@RosarioCentral) October 9, 2025

Otra institución en la que Russo fue campeón, Vélez, hizo lo propio. En vísperas del partido con Rosario, programado para el sábado a las 22.15, el director técnico Guillermo Barros Schelotto, que fue dirigido por Russo en Boca durante la campaña que culminó con la conquista de la Copa Libertadores en 2007, recordó con afecto a su colega. “Tengo un recuerdo muy lindo de Miguel. Todo el reconocimiento que está obteniendo, se lo ganó en la cancha. Rosario y Vélez seguramente lo homenajearán, pero en esos clubes no solo fue campeón: también dejó su sello”, expresó en una conferencia de prensa.

Otro futbolista que lo tuvo como entrenador aquel año, Éver Banega, hoy referente de Newell’s, lo despidió con una historia en Instagram. “Miguel querido, descansa en paz. Gracias por todo, te vamos a extrañar”, posteó el mediocampista con fotos de ambos juntos en Arabia Saudita y de cuando estuvieron en Boca.

"RECORDAR A ÉL COMO UN ENTRENADOR QUE TUVE EN BOCA", las palabras de Guillermo Barros Schelotto sobre Miguel Ángel Russo. Juntos conquistaron la #Libertadores 2007.#MigueloEterno



📺 #ESPNF12 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/R27X0XqSly — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2025

También los equipos de Estudiantes de La Plata, en su predio de City Bell, y San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, realizaron minutos de silencio. En el caso del Ciclón, el homenaje incluyó la presencia del plantel completo, el cuerpo técnico y dirigentes en la Bombonera, donde se lleva a cabo el velorio. Muchos de los actuales jugadores del conjunto de Boedo trabajaron con Russo hasta junio, cuando el DT pasó a Boca.

El plantel de San Lorenzo ya se encuentra en La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/X4gRWYHMIc — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2025

Por fuera de lo institucional, varias personalidades fueron a la Bombonera para despedir a Russo, como Giannina Maradona. En 2020 el entrenador había tenido un gesto por el fallecimiento de Diego Maradona: el plantel xeneize, dirigido entonces por Miguel, vistió una camiseta especial con el apellido del ex crack en el primer partido como local, al que ella asistió.

Otro ex entrenador de Boca, Jorge Almirón, escribió un sentido mensaje en Instagram. “Se nos fue una gran persona que deja un legado mucho más allá de los títulos, a quien tuve de entrenador y con quien compartí grandes momentos”. Almirón fue dirigido por Russo en Monarcas Morelia, de México, en 2001.

La despedida de Jorge Almirón, que en su momento fue entrenado por Russo en México y que dirigió a Boca entre el segundo y el tercer ciclos de Miguel en el club xeneize. Captura

Uno de los hinchas que fueron a la Bombonera es el padre de Ezequiel Fernández, volante surgido en Boca y actualmente de Bayer Leverkusen. El papá habló en ese momento con su hijo. “Quiero mandarle mis fuerzas a la familia. Debe de ser un momento difícil. Es doloroso enterarse de la noticia. Fue una parte de la historia del club. Me hizo debutar en la primera. Fue un momento muy lindo para mí y me quedo con ese recuerdo”, dijo Equi a TyC Sports, saliendo al aire por el teléfono de su padre.

Antes de los partidos de este jueves de la división reserva hubo minutos de silencio. La Liga Profesional instrumentó la medida para todos los encuentros de torneos de AFA.