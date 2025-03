Argentina vs. Uruguay: resumen, gol y resultado del partido por las Eliminatorias 2026

La selección argentina recuperó su mejor versión. En Montevideo, ante el siempre difícil Uruguay, que ya le había ganado en la primera vuelta, jugó un segundo tiempo perfecto y se quedó con la victoria en la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La diferencia en el marcador, de apenas 1 a 0, no refleja lo acontecido en el estadio Centenario, ya que el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue ampliamente superior, sobre todo en el complemento. ¿La mala noticia? Nicolás González fue expulsado en los últimos minutos y el DT Lionel Scaloni pierde otra pieza importante para el partido del martes ante Brasil.

El clásico rioplatense fue atractivo y se jugó con el cuchillo entre los dientes. Nada que no ocurra cada vez que se enfrentan uruguayos y argentinos. La fricción se hizo presente desde el primer minuto, pero el árbitro paraguayo Juan Benítez tuvo una gran actuación y supo manejar las tensiones para que el partido no se le vaya de las manos. Cobró 11 faltas por lado y amonestó cuando tuvo que amonestar. La expulsión del futbolista de Juventus, que ingresó a los 69′ por Giuliano Simeone, de auspicioso debut como titular, era clara: una patada a Nahitan Nández a la altura del abdomen. El juez principal cobró la infracción y no aguardó por el llamado del VAR para mostrar la tarjeta roja.

Una de las tarjetas amarillas que sacó el árbitro paraguayo Juan Benítez fue para Julián Álvarez EITAN ABRAMOVICH - AFP

Apenas comenzado el encuentro, Uruguay salió con vehemencia. Tenía que hacer pesar la localía. A la Argentina le costó hacer pie, aunque es cierto que Emiliano ‘Dibu’ Martínez tuvo muy poca participación. No lo comprometieron, en parte, gracias a la gran actuación de la defensa albiceleste, principalmente de Nicolás Tagliafico, quien ganó una enorme cantidad de duelos tanto por el sector izquierdo como por el centro, cuando colaboró en la marca con Nicolás Otamendi y Cristian ‘Cuti’ Romero. Del otro lado, Sergio Rochet, arquero uruguayo, también fue un espectador de lujo en los primeros 45′. Apenas desvió, de gran manera y a poco del final, un centro de Simeone desde adentro del área que buscaba a Julián Álvarez. Uruguay lo iba a necesitar más adelante.

La segunda mitad fue diferente. El dominio argentino fue absoluto y cada vez comenzaron a aparecer más puntos altos. Simeone, Leandro Paredes, Thiago Almada y Julián Álvarez jugaron a un nivel altísimo y, gracias a eso, la Argentina se llevó los tres puntos. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, a su vez, se adueñaron de la posesión de la pelota y manejaron los hilos de cada ataque albiceleste. El juego fluyó a la perfección, una deuda pendiente desde hacía varios partidos, y quedó claro que la confianza -y el buen fútbol- sigue intacta.

El único gol llegó a los 68′ y fue una obra de arte. Julián comandó un ataque con la personalidad y el fútbol que lo caracteriza y buscó a Almada cerca del vértice izquierdo del área uruguaya. La estrella de Atlético de Madrid solo necesitó dársela al pie al flamante refuerzo de Lyon, que hizo lo que mejor sabe hacer: levantó la cabeza, abrió el pie y, con un remate imposible desde afuera del área, la clavó en el ángulo del segundo palo.

Como con la mano: Thiago Almada hizo un golazo ante Uruguay y le dio los tres puntos a la Argentina EITAN ABRAMOVICH - AFP

Con este resultado, además de estirar la venta en el historial ante Uruguay a 33 partidos, la clasificación argentina a la próxima Copa del Mundo está al caer. Quedó a 15 puntos de Bolivia, que hasta ahora se estaría metiendo en el repechaje, con 15 en juego. Todo se podría sellar el próximo martes en el Monumental, ante la multitud de hinchas que pagaron una enorme cantidad de dinero para ver el clásico de las Américas ante Brasil. Contra el mismo rival, hace cuatro años, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se aseguró un lugar en Qatar 2022. El resto es historia conocida: fue campeón del mundo.

Resumen Uruguay 0 - 1 Argentina

