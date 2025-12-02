Así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura 2025

Boca Juniors, Racing, Estudiantes y Gimnasia de La Plata ganaron sus respectivos cruces de cuartos de final y están entre los cuatro mejores
Concluyeron este lunes los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y se definieron los cuatro clubes que avanzaron a las semifinales y siguen en carrera por el penúltimo título de la temporada del fútbol argentino: Boca Juniors, Racing, Estudiantes y Gimnasia de La Plata.
El xeneize se impuso 1 a 0 a Argentinos Juniors en la Bombonera con anotación de Ayrton Costa y su rival será la Academia, que doblegó al Matador por penales 4 a 2 tras igualar sin goles en 120 minutos de juego en el Cilindro de Avellaneda. En la tanda el arquero Facundo Cambeses atajó los disparos de Tomás Cardona y Joaquín Laso mientras que para su equipo marcaron Adrián Martínez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas y Agustín García Basso. Julián López y Diego Sosa convirtieron para el perdedor.
En la parte baja del cuadro habrá clásico de La Plata en semifinales. El Pincha eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Madre Único de Ciudades con un triunfo 1 a 0 con gol de Tiago Palacios mientras que el Lobo hizo lo propio frente a Barracas Central 2 a 0 como visitante con festejos de Manuel Panaro y Franco Torres.
Resultados de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025
- Central Córdoba 0-1 Estudiantes de La Plata.
- Boca Juniors 1-0 Argentinos Juniors.
- Barracas Central 0-2 Gimnasia de La Plata.
- Racing (4) 0-0 (2) Tigre.
Semifinales del Torneo Clausura 2025
- Boca Juniors vs. Racing Club.
- Gimnasia de La Plata vs. Estudiantes de La Plata.
Las semifinales se jugarán el próximo fin de semana con un cronograma que anunciará este martes la Liga Profesional. La definición, tal se oficializó, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Quien sea campeón disputará una semana después el Trofeo de Campeones vs. Platense, ganador del Apertura, y se clasificará a la Copa Libertadores 2026 con el cupo de ‘Argentina 2′.
En el caso de que el ganador del certamen sea Boca, liberará el cupo que logró a la Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual y se favorecerán el Bicho, River e Independiente. En el caso del conjunto del barrio porteño de La Paternal accederá a la etapa de grupos de la Libertadores y le dejará su espacio en el repechaje al Millonario, que por ahora juega la Copa Sudamericana 2026. Como el elenco de Marcelo Gallardo dejaría su plaza en la Sudamericana, la misma decantará en el Rojo porque es el que sigue en la Anual.
A Independiente también le sirve, paradójicamente, que Racing de la vuelta olímpica porque liberará su boleto a la Sudamericana 2026 y le decantará.
