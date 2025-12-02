Gimnasia vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2025: cuándo se juega el partido

Este lunes 8 de diciembre a las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia y Estudiantes protagonizan una nueva edición del clásico de La Plata, esta vez en el marco de las semifinales del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria ante su eterno rival para estirar su buen presente y meterse en la definición del último certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. El minuto a minuto de este partido y todos los del campeonato se puede seguir en canchallena.com.

El Lobo se metió entre los cuatro mejores tras derrotar a Barracas Central por 2 a 0, como visitante, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres. Acumula cinco victorias consecutivas, por lo que pretende estirar su buen presente para soñar con ganar un título después de más de 30 años, ya que su última consagración fue en 1994, cuando celebró la obtención de la Copa Centenario luego de ganarle por 3 a 1 a River en la final.

Gimnasia dio la sorpresa ante Barracas Central y se metió en las semifinales del Clausura 2025 Manuel Cortina - LA NACION

El Pincha, por su parte, dejó en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero, también como visitante, tras ganar por la mínima diferencia con un tanto de Tiago Palacios. Contando el de este lunes ante Gimnasia, jugará todos los partidos de la etapa de eliminación directa como visitante por haber finalizado en el octavo lugar del Grupo A en la tabla de posiciones de la primera ronda (su rival de turno fue séptimo en la zona B). En dicha instancia terminó con 21 puntos, misma cantidad que Banfield pero con peor diferencia de gol.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 19 de octubre de este año, en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura en curso. En el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Estudiantes se quedó con la victoria por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Edwuin Cetré y Guido Carrillo. El último antecedente en el Bosque es del pasado 13 de abril, por el Apertura: fue empate 1 a 1.

Gimnasia vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Semifinal del Torneo Clausura 2025.

Día : Lunes 8 de diciembre.

: Lunes 8 de diciembre. Hora : 17.

: 17. Estadio : Juan Carmelo Zerillo.

: Juan Carmelo Zerillo. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

Cronograma de las semifinales del Torneo Clausura 2025

Domingo 7 de diciembre

19: Boca vs. Racing - La Bombonera - ESPN Premium y TNT Sports.

Lunes 8 de diciembre