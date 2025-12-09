Horario de Flamengo vs. Cruz Azul, por el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental

El encuentro correspondiente a la segunda ronda se disputará este miércoles en Qatar, en la tarde de la Argentina; el ganador enfrentará a Pyramids de Egipto en semifinales
Cruz Azul y Flamengo se enfrentarán este miércoles en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025, que corresponde a la segunda ronda del certamen que reúne a los campeones de cada una de las confederaciones.
El encuentro inicia a las 14 (hora argentina) en el estadio Ahmad bin Ali Stadium de Rayán, Qatar, con arbitraje del sueco Glenn Nyberg y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar en DGO y en la plataforma digital FIFA+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa de Cruz Azul vs. Flamengo
El equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón accedió el certamen intercontinental como campeón de la Concachampions 2025, en la que goleó en la final a Vancouver Whitecaps 5 a 0. En el Apertura de México, en tanto, fue semifinalista y lo eliminó Tigre. En su plantel tiene varios futbolistas albicelestes y se perfilan para ser titulares Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli y Carlos Rotondi. José Paradela y Luka Romero esperarán su turno en el banco de suplentes.
Flamengo, por su parte, conquistó recientemente la cuarta Copa Libertadores en su historia y emergió como el máximo ganador de su país, además de acceder a la Copa Intercontinental. El año del equipo de Filipe Luis es implacable con cuatro títulos porque también se coronó en el Brasileirão el fin de semana pasado y en el Campeonato Carioca y la Supercopa de Brasil.
El arquero argentino Agustín Rossi es una de las tantas figuras que tiene un plantel que anhela, al menos, enfrentar a PSG en la final del certamen que reúne a los campeones de cada confederación.
Posibles formaciones
- Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta, Jorginho; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samuel Lino. DT: Filipe Luiz.
- Cruz Azul: Raúl Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Ángel Márquez, Lorenzo Faravelli, Omar Campos, Carlos Rotondi; José Ignacio Rivero, Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández. DT: Nicolás Larcamón.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo brasileño con una cuota máxima de 1.59 contra 6.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco mexicano. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 4.00.
El ganador del partido entre Cruz Azul y Flamengo avanzará a las semifinales y se enfrentará el sábado 13 a Pyramids de Egipto, conjunto que en la segunda rondo doblegó a Al Ahli de Arabia Saudita por 3 a 1. PSG, el campeón de la Champions League 2024-2025 aguarda rival en la final, única instancia en la que compite.
