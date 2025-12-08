Dónde se juega la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 es tripartito entre Estados Unidos, México y Canadá; pero el país gobernado por Donald Trump es el que más sedes tiene -11 de las 16- y acapara 78 de los 104 partidos de la primera edición con 48 seleccionados participantes y, entre ellos, la final programada para el domingo 19 de julio.

La definición tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Tiene capacidad para 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina. También su utilizó en el último certamen continental, en el que la albiceleste se coronó campeón; y en el Mundial de Clubes 2025.

El campeón del Mundial 2026 levantará el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium Associated Press

El escenario albergará, antes de la final en la que el campeón levantará el ansiado trofeo que en Qatar 2022 se quedó la selección argentina, otros siete partidos. Cinco serán de la etapa de grupos, uno de 16avos de final y el restante, de los octavos.

Partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Grupo C).

Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Grupo I).

Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal Grupo I).

Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Grupo E).

Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).

Martes 30 de junio de 2026: 1I vs. 3C/D/F/G/H (16avos de final).

Domingo 5 de julio de 2026: Octavos de Final (Partido 91).

Domingo 19 de julio de 2026: Final (Partido 104).

El MetLife Stadium acaparará ocho partidos en el Mundial 2026

Resultados de todas las finales de los mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Uruguay 4 - 2 Argentina. Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.

Italia 2 - 1 Checoslovaquia. Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.

Italia 4 - 2 Hungría. Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.

Uruguay 2 - 1 Brasil. Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.

Alemania Federal 3 - 2 Hungría. Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.

Brasil 5 - 2 Suecia. Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.

Brasil 3 - 1 Checoslovaquia. Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.

Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal. México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.

Brasil 4 - 1 Italia. Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.

Alemania Federal 2 - 1 Holanda. Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.

Argentina 3 - 1 Holanda. España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.

Italia 3 - 1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.

Argentina 3 - 2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.

Alemania Federal 1 - 0 Argentina. Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.

Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia. Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.

Francia 3 - 0 Brasil. Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.

Brasil 2 - 0 Alemania. Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.

Italia 1 (5) - (3) 1 Francia. Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.

España 1 - 0 Holanda. Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.

Alemania 1 - 0 Argentina. Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.

Francia 4 - 2 Croacia. Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.

Tabla de campeones del Mundial