Horario de la final del Mundial Sub 17 2025 entre Portugal y Austria

El Mundial Sub 17 Qatar 2025 se define este jueves con la final entre Portugal y Austria en el estadio Internacional Khalifa, uno de los que se utilizó en la cita ecuménica de mayores de 2022, con arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez Gutiérrez.

El partido inicia a las 13 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Austria está invicto en el Mundial Sub 17 con siete victorias Hussein Sayed� - AP�

La previa de Portugal vs. Austria

La final entre Portugal y Austria es la primera en 34 años entre dos debutantes en definiciones. En ese contexto, ninguno sabe lo que es ser campeón mundial juvenil Sub 17 y aspira a levantar el trofeo en la misma ciudad donde hace tres años la selección argentina de Lionel Messi conquistó su tercera Copa del Mundo.

El equipo luso, campeón de Europa, accedió al encuentro más importante tras eliminar en semifinales a Brasil 6 a 5, tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Antes, fue segundo en el Grupo B con seis puntos producto de sendas goleadas a Nueva Caledonia 6 a 1 y Marruecos 6 a 0 más una caída ante Japón 2 a 1. En 16avos de final se impuso a Bélgica 2 a 1, en octavos a México 5 a 0 y en cuartos a Suiza 2 a 0.

Los austríacos, por su parte, están invictos en el certamen con siete victorias. En la fase inicial dominaron la zona L con nueve unidades gracias a victorias sobre Arabia Saudita 1 a 0, Malí 3 a 0 y Nueva Zelanda 4 a 1. En 16avos su víctima fue Túnez 2 a 0, en octavos Inglaterra 4 a 0, en cuartos Japón 1 a 0 y en semifinales Italia 2 a 0. Marcó 17 goles y recibió solo uno.

Austria nunca disputó una final de un Mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y su mejor actuación entre todas las categorías es el tercer puesto que consiguió en Suiza 1954.

Posibles formaciones

Portugal: Romário Cunha, José Neto, Mauro Furtado, Martim Chelmik, Daniel Banjaqui, Bernardo Lima, Rafael Quintas, Stevan Manuel, Mateus Mide, Duarte Cunha y Anísio Cabral. DT: Manuel Albino Morin Maçães.

Romário Cunha, José Neto, Mauro Furtado, Martim Chelmik, Daniel Banjaqui, Bernardo Lima, Rafael Quintas, Stevan Manuel, Mateus Mide, Duarte Cunha y Anísio Cabral. DT: Manuel Albino Morin Maçães. Austria: Daniel Posch, Jakob Hofmann, Florian Pokorny, Sergej Savic, Rafael Feldinger, Vasilije Markovic, Luca Weinhandl, Johannes Moser, Jakob Werner, Hasan Deshishku y Nicolás Jozepovic. DT: Hermann Stadler.

El torneo es la primera cita ecuménica de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con 48 participantes. Los 46 equipos restantes cerraron su participación en las semifinales y entre ellos sobresale la Argentina, que fue el mejor de la primera etapa pero cedió ante México en los octavos de final.

Tabla de campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.

Nigeria - 5

Brasil - 4

México / Ghana - 2

Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra - 1

Alemania es el campeón vigente del Mundial Sub 17, pero ya no podrá defender el título Achmad Ibrahim - AP

Todos los campeones del Mundial Sub 17