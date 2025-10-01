Fechas y horarios de los amistosos de la selección argentina

En octubre está programada la cuarta fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales en la que la selección argentina, sin competencia oficial porque concluyeron las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, afrontará dos amistosos.

Ambos compromisos serán en Estados Unidos. El combinado nacional se medirá el viernes 10 de octubre contra Venezuela, rival al que recienmente venció 3 a 0 en el certamen clasificatorio a la próximo cita ecuménica, en el Hard Rock Stadium de Miami. Tres días después, el lunes 13, chocará contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. El horario de los cotejos todavía no se oficializó.

Los partidos de la selección argentina en la ventana FIFA de octubre

Vs. Venezuela - Amistoso internacional - Viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos (horario a confirmar).

- Amistoso internacional - Lunes 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos (horario a confirmar).

La selección argentina y Venezuela se enfrentaron recientemente por las eliminatorias sudamericanas y ganó la albiceleste 3 a 0 Aníbal Greco - La Nación

Es probable que esta semana el entrenador Lionel Scaloni anuncie la lista de convocados, en la que no faltarán nombres como los de Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Nicolás González. Además, se esperan algunas sorpresas a raíz de que el cuerpo técnico pretende darle minutos a futbolistas que habitualmente tienen poca participación o nos son convocados con regularidad.

Luego de la fecha FIFA de octubre, el combinado nacional afrontará otros dos amistosos en noviembre en Angola e India. En el continente africano, aunque no está oficializado, el rival sería el país anfitrión en el estadio Nacional de Luanda mientras que en territorio asiático los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar, con chances concretas de que se juegue en el recinto Jawaharlal Nehru.

Es inminente el anuncio de Lionel Scaloni de la lista de convocados a la selección argentina para los amistosos de octubre RODRIGO BUENDIA - AFP

Ya en 2026, el plantel albiceleste se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que disputar el repechaje), será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para el Mundial. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.

