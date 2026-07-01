Horarios de los partidos de 16avos de final del Mundial 2026: el calendario completo

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La primera instancia de eliminación directa define los 16 equipos que jugarán los octavos de final; todas las opciones para seguir los encuentros
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El Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 atraviesa los 16vos de final, la instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes y de la que decantarán los 16 seleccionados que jugarán los octavos y, en consiguiente, continuarán en carrera por el título. Todos los detalles de la competencia están en canchallena.com.
- En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada encuentro con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la Argentina, hay varios canales que emiten partidos y, de acuerdo a la importancia de cada uno es que la oferta es mayor o menor. Por ejemplo, los de la selección albiceleste se pueden ver en cuatro señales de televisión -DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública- y en seis streamings -Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play-.
DSports es el único que tiene los 104 juegos, hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La novedad es que las señales de DirecTV se pueden sintonizar en Flow, en los canales 109 y 110, y en la plataforma digital de Paramount+. Es decir, Flow y Paramount+ también dispondrán de todos los juegos.
TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros de la Copa del Mundo y emite 52 partidos. Telefé, por su parte, tiene 32 y la TV Pública, solo 10. La última, de hecho, retransmite la producción de DSports. ESPN está en la grilla con Disney+ Premium y a través de la plataforma digital se transmiten 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16avos de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Son, en total, 30 encuentros con la selección nacional incluida.
Cronograma y resultados de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica 0-1 Canadá.
- Alemania (3) 1-1 (4) Paraguay.
- Países Bajos (2) 1-1 (3) Marruecos.
- Brasil 2-1 Japón.
- Francia 3-0 Suecia.
- Costa de Marfil 1-2 Noruega.
- México 2-0 Ecuador.
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- Bélgica (1º Grupo G) vs. Senegal (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
Octavos de final del Mundial 2026
- Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.
- Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.
- Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- México vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
- Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.
- Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.
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