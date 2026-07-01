Horarios de los partidos de 16avos de final del Mundial 2026: el calendario completo

El Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 atraviesa los 16vos de final, la instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes y de la que decantarán los 16 seleccionados que jugarán los octavos y, en consiguiente, continuarán en carrera por el título. Todos los detalles de la competencia están en canchallena.com.

En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada encuentro con información y estadísticas actualizadas al instante.

México ya ganó su duelo de 16avos de final y se metió entre los 16 mejores AFP

En la Argentina, hay varios canales que emiten partidos y, de acuerdo a la importancia de cada uno es que la oferta es mayor o menor. Por ejemplo, los de la selección albiceleste se pueden ver en cuatro señales de televisión -DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública- y en seis streamings -Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play-.

La selección de Colombia disputará el último partido de 16avos de final ante Ghana ROBERTO SCHMIDT - AFP

DSports es el único que tiene los 104 juegos, hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La novedad es que las señales de DirecTV se pueden sintonizar en Flow, en los canales 109 y 110, y en la plataforma digital de Paramount+. Es decir, Flow y Paramount+ también dispondrán de todos los juegos.

TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros de la Copa del Mundo y emite 52 partidos. Telefé, por su parte, tiene 32 y la TV Pública, solo 10. La última, de hecho, retransmite la producción de DSports. ESPN está en la grilla con Disney+ Premium y a través de la plataforma digital se transmiten 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16avos de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Son, en total, 30 encuentros con la selección nacional incluida.

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026, con siete clasificados Canchallena

Cronograma y resultados de 16avos de final del Mundial 2026

Octavos de final del Mundial 2026