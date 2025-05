Huracán “solidario” y “familia”: Galíndez tuvo de espía y consejero para los penales a Meza, el arquero suplente

Como si fuera un guion que se repartió en el plantel para que todos lo memoricen para luego pronunciarlo públicamente, los jugadores de Huracán reiteran los términos que definen el momento del equipo: “garra”, “corazón”, “humildad”, “unión”, “entrega”, “compromiso”, “familia”. Apoyado en esos valores, el Globo venció por penales (6-5) a Independiente, tras el 0-0 en los 90 minutos, y el próximo domingo disputará, en Santiago del Estero, la final del Torneo Apertura 2025. Espera por el vencedor de la semifinal que este domingo jugarán San Lorenzo y Platense.

La que viene será una final “plena”, que vuelve a poner a Huracán en la instancia de definición de un torneo, como le ocurrió hace menos de cinco meses, cuando por la última fecha de la Liga Profesional -competencia por puntos- fue a Liniers a enfrentar a Vélez. Llegaba con una unidad menos y fue superado ampliamente, perdió 2-0. Pero mientras Vélez entró en un proceso de descomposición, el Globo se recicló y siguió siendo competitivo.

La atajada que le dio la clasificación a Huracán; Galíndez desvía el remate de Hidalgo LA NACION/Rodrigo Néspolo

Las perspectivas no eran alentadoras cuando se le desarmó el mediocampo por las salidas de Williams Alarcón (Boca), Rodrigo Echeverría (León) y Federico Fattori (Argentinos). Pero Frank Kudelka encontró las piezas con la promoción del juvenil de las inferiores Leonel Pérez y las contrataciones de Leonardo Gil y Matko Miljevich.

Finalizó en el cuarto puesto en la Zona A que encabezó Argentinos. En octavos de final eliminó en el Tomás A. Ducó a Deportivo Riestra por 3-2. La ruta se hizo más empinada con la visita a Rosario Central, que había ganado todos los encuentros en el Gigante de Arroyito para finalizar en el primer puesto de la Zona B. Otra vez expuso la versión de equipo con personalidad para trabajar los desarrollos; se volvió con la clasificación tras vencer 1-0, con gol de Walter Mazzantti, probablemente el delantero más desequilibrante por su gambeta en velocidad, con el déficit de su escasa eficacia en la definición. Pero en Rosario suyo fue el acierto para inclinar la balanza de un encuentro cerrado.

Ante Independiente, que en su estadio arrastraba una estadística de siete victorias y dos igualdades en el torneo, Huracán convirtió en figura a Rodrigo Rey durante los 90 minutos. Con menos posesión (35 por ciento), el Globo fue más punzante y obligó al arquero de Independiente a atajadas meritorias ante Ibáñez, Mazzantti, Miljevich y Pereyra (su cabezazo fue desviado tras una gran reacción de Rey).

El espíritu de hermandad de este Huracán lo explicó el arquero Hernán Galíndez (38 años), que dio una nota abrazado a Sebastián Meza, el guardavallas suplente: “El Mono fue mi espía. Gracias al él pude atajar un penal (a Santiago Hidaldo) y adivinar los otros remates. Fue el encargado de analizar a Independiente, me dio todas las indicaciones. Esto es de los dos".

Con una carrera de más de 20 años en la dirección técnica, Kudelka disputará su primera final de primera división en el fútbol argentino. “Fue un partido con una alta emotividad, pero siempre lo viví con la tranquilidad que me da el equipo por nuestra forma de jugar en cualquier cancha y contra cualquier rival. Lo jugamos con la mente ganadora que nos hace transitar un semestre muy lindo, virtuoso. Soy un agradecido de los jugadores", expresó el entrenador.

De 64 años, Kudelka atraviesa por su segundo ciclo en Huracán, tras haberlo dirigido durante 2021/22. “Esto me agarra en un momento de plenitud, en un lugar donde uno puede trabajar cómodo y tranquilo. Tenemos una hermosa relación con los jugadores y dirigentes. Me considero una persona que ama mucho su profesión, estoy en una etapa de madurez, alegría y satisfacción. Disfruto de estar junto a estos jóvenes que recién estaban bailando y cantando, que me hacen bailar a mí sin poder dar dos pasos seguidos. Se disfruta mucho ese tipo de cosas", agregó.

Leonel Pérez cubre la pelota ante Matías Giménez LA NACION/Rodrigo Néspolo

La fructífera actualidad de Huracán también incluye el frente internacional. Como líder de su zona en la Copa Sudamericana, el martes recibirá a Corinthians. Solo una derrota por más de cuatro goles le quitará la clasificación a los octavos de final y lo relegará a un segundo puesto que lo llevará a enfrentar, por los 16os de final, a un tercero de grupo de la Copa Libertadores.

Hace un par de semanas, Kudelka no se quiso plegarse a los cuestionamientos por la programación del Torneo Apertura que no dejó descanso suficiente entre el partido con Riestra y la visita a América en Cali (0-0). La doble competencia volverá repetirse esta semana, sin que el entrenador ponga excusas: “Quejarnos del calendario sería quejarnos de estar en las dos competencias. Contra Independiente hicimos solo dos cambios porque veíamos que lo podíamos ganar. Ni siquiera especulamos con cambios para patear los penales. No creo que sea un impedimento jugar dos partidos por semana. Es un orgullo".

Los hinchas ya empiezan a palpitar una final que podría escenificar el clásico contra San Lorenzo. Con esa motivación, decenas de simpatizantes se acercaron anoche al estadio para darle la bienvenida y alentar al plantel que llegaba en ómnibus de Avellaneda.

