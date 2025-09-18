Huracán vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Huracán y Racing se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos, por diferentes motivos, necesitan el triunfo: el local para mantenerse en zona de acceso a los octavos de final y el visitante para alejarse de la zona baja de la tabla. El encuentro está programado para las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Globo atraviesa un buen presente tras un flojo comienzo del segundo semestre. Acumula seis partidos sin perder en el Clausura y se ubica en el octavo lugar de su zona con 12 puntos, misma cantidad que Estudiantes y Defensa y Justicia pero con peor diferencia de gol. La Academia, por su parte, tiene dos caras: en la Libertadores sueña con la clasificación a semifinales (venció 1 a 0 a Vélez en la ida de los cuartos de final) y en el plano local está penúltima con apenas siete unidades.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de marzo de este año, en el marco de la octava jornada del Torneo Clausura. En aquella oportunidad, Huracán se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Erik Ramírez. El antecedente más reciente en el Palacio Ducó, en tanto, es del 3 de agosto de 2024, por la Liga Profesional: fue empate 0 a 0.

Huracán vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

Día : Viernes 19 de septiembre.

: Viernes 19 de septiembre. Hora : 19.

: 19. Estadio : Tomás Adolfo Ducó.

: Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Nicolás Lamolina.

Huracán vs. Racing: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19 en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Huracán corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.48 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.94.