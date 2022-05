Independiente: Eduardo Domínguez quiere seguir como DT y ya piensa en refuerzos

Independiente se despidió de manera temprana de la lucha en la Copa de la Liga, pero todavía sueña con seguir adelante en la Copa Sudamericana . El próximo compromiso será este jueves y como local, en Avellaneda, ante La Guaira, de Venezuela, por la 5° fecha del Grupo G.

Más allá de lo que suceda en el certamen internacional, Eduardo Domínguez (DT de los Rojos), expresó su deseo de cumplir el contrato que firmó con el club hasta fin de año y ya planea el próximo mercado de pases. ”Quiero quedarme y cumplir mi contrato. No me importa lo que se diga afuera”, aseguró el entrenador en una conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Con respecto al partido del próximo jueves por la Copa Sudamericana, el Rojo está obligado a ganarle a La Guaira, ya que está segundo a tres puntos de Ceará, al que enfrentará en la última fecha como local. Para este importante encuentro, no tendrá al mediocampista y capitán, Lucas Romero, por acumulación de tarjetas amarillas. “Su ausencia se va a notar mucho”, lamentó el DT.

Alan Soñora, uno de los jugadores con mejor actualidad en el irregular andar de Independiente Prensa Independiente

En la práctica de fútbol que realizó este lunes, Domínguez probó a dos equipos mezclados y los dos volantes centrales utilizados fueron el uruguayo Carlos Benavídez y Gerónimo Poblete. El resto del equipo sería con Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Gerónimo Poblete o Carlos Benavídez; Tomás Pozzo, Alan Soñora y Blanco; Damián Batallini y Leandro Benegas.

Con un andar irregular y con problemas para la generación de juego y sobre todo la anotación de goles, los rumores incluso ponían en duda la continuidad de Domínguez. Independiente, a dos fechas del final de la etapa de grupos de la Copa de la Liga, pudo terminar último en la Zona 2, algo que finalmente no sucedió.

El entrenador ya planea el próximo semestre y confirmó que ya trabaja con el asesor deportivo del club, Daniel Montenegro. En este sentido, el ex DT de Colón de Santa Fe fue consultado por la posibilidad de contratar a tres exdirigidos: Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro y Federico Lértora.

Eduardo Dominguez, da indicaciones durante el partido frente a Boca Juniors. Fotobaires

”Colón tiene uno de los mediocampos más influyentes del fútbol argentino y es lógico que se nombre a Lértora, Bernardi y Aliendro pero yo no hablé con ellos”, aclaró el DT. El entrenador también está a la expectativa de la “novela” del mediocampista Domingo Blanco, quien termina su vínculo el próximo 30 de junio.

”La novela de Blanco es la de todos los días. La dirigencia está hablando con su representante para que siga, nosotros queremos que se quede y él tiene ganas de firmar el contrato”, explicó.

Los hinchas están cansados de la crisis institucional, que no se detiene. Incluso no hubo, hasta acá, un resultado que calme la bronca de los simpatizantes. Ni mística copera envuelta en ilusiones que maquille la grave situación institucional. Independiente es un club a la deriva, que navega como puede en medio de un mar de tempestades y que, cada tanto, se permite esbozar una sonrisa efímera por algún resultado positivo dentro de un drama interminable. El estadio Enrique Bochini, en su última presentación en la Copa de la Liga, Independiente ganó 3-0 pero eso no aportó tranquilidad. La cancha fue un verdadero cabildo abierto de reclamos e insultos contra la dirigencia pese a que el equipo le ganó a Huracán por 3 a 0 con goles de Alan Soñora, Juanito Cazares y Leandro Fernández.

Protesta de hinchas de Independiente despues de Independiente vs Huracan. 07-05-22 Twitter

Durante todo el partido, la gente cantó “Llamá a elecciones la puta que te parió”... seguido por los insultos para Hugo y Pablo Moyano: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. La gente tenía pensado manifestarse en el playón pero vallaron todo para que no puedan acceder. Encima, durante la semana aparecieron más contratiempos. Independiente pasó de un supuesto primer paso para la unidad y una crisis total con internas incluso dentro de los propios partidos políticos.

Mientras la crisis institucional sigue y todavía está en la nebulosa saber la fecha de las suspendidas elecciones, al menos el hincha tiene una certeza: Domínguez pretende continuar como entrenador.