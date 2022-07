Independiente: en medio de la crisis, el oficialismo tomaría una nueva postura mientras se encara la búsqueda bipolar de cuatro técnicos

La crisis de Independiente se profundiza cada día que pasa. El mal momento deportivo e institucional se conjugan en una etapa de incertidumbre pura. El alejamiento de Eduardo Domínguez y el interinato de Claudio Graf no le encontraron nunca la vuelta a un equipo que cae a un pozo sin fondo. Los graves incidentes del pasado viernes en las afueras de la sede del club mientras se desarrollaban la asamblea también forman parte del duro momento que atraviesa el Rey de Copas.

Sin embargo, algunos cambios se mencionaron en las últimas horas. El oficialismo liderado por Hugo Moyano llamaría a elecciones en el transcurso de esta semana, pero el dato importante es que el titular de la institución desde hace ocho años, desistiría de participar del proceso electoral que le daría una re-relección. Además, en el mientras tanto, ya le buscan un reemplazo al entrenador interino Graf. pero los nombres que quieren los dirigentes y los que maneja su asesor deportivo, Daniel Montenegro, son de estilos y formas completamente opuestas. Así, mientras se desconoce todavía quiénes tendrán el poder del club en el corto plazo, los dirigentes y el Rolfi siguen moviendo sus cartas en lo que respecta al entrenador.

Rolfi Montenegro, Asesor Deportivo de Independiente

La multitudinaria marcha de hinchas de Independiente del pasado viernes dejó graves incidentes con la policía después de que la asamblea de socios aprobara el presupuesto por una simbólica mayoría, en un acto carentes de opositores a la dirigencia. Choques cuerpo a cuerpo, amenazas, gases lacrimógenos y heridas. Esa misma tarde, pese a que que no apelaría el fallo de la Justicia, se supo que el oficialismo ni siquiera tocó el tema de la elección de autoridades, que debió tener lugar hace siete meses.

Pero en las últimas horas Moyano avisó que llamarán a elecciones: “No vamos a apelar y la semana que viene se decidirá en que fechas serán, expresó”. Pero además, todo parece indicar que el líder camionero no formaría parte de la lista de Agrupación Independiente. Esto, debido al desgaste interno que se fue ocasionando en este último tiempo en un club que se hunde cada vez más. Además, en las últimas horas, Marcelo González , candidato a vicepresidente, y Manuela Sánchez , candidata a vice segunda, se bajaron de sus candidaturas en la lista oficialista, lo que debilita más el contexto del frente oficialista.

El actual presidente del Rojo se refirió a los incidentes del sábado: “Lo que pasó ayer fue vergonzoso. Tengo entendido que muchos detenidos no tiene nada que ver con Independiente. Este sectores tratan de apoderarse del club y deteriorar a la Comisión Directiva”, denunció. Por otra parte, Moyano aceptó que “la gente no está conforme con los resultados” deportivos pero desligó ese descontento de la situación institucional. “El club está en orden, todo lo que dicen es verso. Dificultades tenemos como todos, ¿Quién no tiene dificultades hoy?”, se preguntó a modo de defensa.

Moyano no sería candidato a presidente del club

Lo cierto es que el próximo miércoles está prevista una reunión de la Junta Electoral con las tres candidaturas autorizadas a participar en los comicios: las de Moyano (que no participaría), Doman y Claudio Rudecindo.

Y mientras se aguarda por una fecha para el procesos electoral, la crisis futbolística continúa siendo muy mala. El Rojo sacó un solo puto de los últimos 18 disputados en la Liga Profesional y marcha en el puesto 24 con 8 puntos . En cuando a los entrenadores, el proceso de Domínguez llegó a su fin luego de la derrota en el clásico. Luego llegó el interinato de Graf que anticipó que va a dirigir ante Colón la próxima fecha, pero luego no sabe cuál será su futuro: “Es muy difícil trabajar así, pensando que es un partido más o tres días más, porque no se puede programar una semana de trabajo”.

Uno de los nombres que manejan desde la dirigencia de Independiente es la vuelta de Julio Falcioni que dejó de ser el entrenador hace siete meses

Dentro de todo este limbo, en Avellaneda se busca un nuevo entrenador. Pero claro, con muchos desacuerdos en cuanto a estilos, a formas de juego y también a jerarquías. La comisión directiva actual de la mano de “Yoyo” Maldonado tiene en carpeta en primer lugar a Julio César Falcioni, que se fue de Independiente en diciembre de 2021 porque no le renovaron su contrato. Asumía Rolfi Montenegro y pretendía otro estilo de juego para el equipo. El otro candidato es Pedro Monzón, que estuvo como ayudante de campo de Pelusa en el proceso 2021 y acaba de asumir en Dock Sud.

Del otro lado está el punto de vista de Daniel Montenegro que no formó parte de estos sondeo. Los nombres que maneja el Rolfi son Ricardo Gareca que dejó de ser el director técnico del seleccionado peruano, y también Gabriel Heinze, quien no trabaja desde su salida de Atlanta United a mediados de 2021. Montenegro ya se comunicó con ambos para ofrecerles el cargo.

Así están las cosas en Independiente que espera por la promesa de una fecha electoral a corto plazo. Quizás una nueva gestión pueda servir para calmar un poco las aguas tanto desde lo institucional como desde lo deportivo. El Rey de Copas atraviesa un momento oscuro en su rica historia, casi comparada con la pérdida de la categoría en el año 2013, algo que ningún hincha quiere volver a vivir por estos tiempos.