Independiente Rivadavia vs. River: resumen y resultado del partido de la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia derrotó por penales a River y se metió en la final de la Copa Argentina 2025. El equipo mendocino ganó por 4 a 3 en los remates desde los doce pasos y, tras el empate 0 a 0 en el tiempo reglamentario, se metió en la definición. Ahora lo espera Argentinos Juniors, que este jueves eliminó a Belgrano de Córdoba tras ganarle por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito.

La lluvia fue la gran protagonista de la noche en Córdoba. Apenas transcurrida la primera media hora, comenzó un diluvio torrencial que en pocos minutos inundó el campo de juego. En el entretiempo, el caudal de agua se incrementó y el árbitro Andrés Gariano postergó durante 45 minutos el inicio del complemento. Por fortuna para los protagonistas, dejó de llover y, con secadores de piso y sopladores de aire, varios colaboradores dejaron el césped en condiciones para que vuelva a rodar la pelota.

Así sacaron el agua acumulada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el duelo de este viernes Captura

El sistema de drenaje del Mario Alberto Kempes respondió favorablemente y el segundo tiempo se pudo jugar casi sin problemas, salvo en algunos sectores de la cancha. Sin embargo, lógicamente, la idea de jugar por abajo, con pases al pie, dejó de ser una opción lógica. La Lepra mendocina lo entendió a la perfección; el Millonario, sin embargo, atinó a priorizar la tenencia de la pelota sin sentido.

15 minutos tardó Marcelo Gallardo, DT de River, en darse cuenta y mover el tablero. Salieron Juan Fernando Quintero e Ignacio Fernández e ingresaron Maximiliano Meza y el desequilibrante juvenil Cristian Jaime, uno de los que más se animó a intentar algo diferente por el lado del equipo de Núñez. En el conjunto mendocino, en tanto, Sebastián Villa apareció poco, pero logró ser punzante y llevar peligro al área riverplatense en varias ocasiones, incluyendo una en la que le ganó en velocidad a Lautaro Rivero y demoró en tirar el centro, por lo que finalmente la pelota rebotó en el defensor central zurdo y se fue al córner.

Las llegadas claras se hicieron presentes a pocos minutos del final, cuando Ezequiel Centurión comenzó a ser figura. Sacó del ángulo un cabezazo de Giuliano Galoppo cerca del área chica y se mostró firme cada vez que le tocó aparecer. River pudo haberlo ganado con otro cabezazo en la última jugada del partido, pero el remate de Rivero se estrelló en el travesaño. El 0 a 0 final golpeó a Gallardo y compañía, y le dio ánimo a los dirigidos por Alfredo Berti.

Ezequiel Centurión fue una de las figuras de Independiente Rivadavia en el triunfo frente a River Mario Sar

En la tanda de penales, por el lado de River, convirtieron Facundo Colidio, Maximiliano Meza y Gonzalo Montiel, Centurión atajó el remate de Miguel Borja y Giuliano Galoppo la tiró afuera. En Independiente Rivadavia, en tanto, erró Leonardo Costa y anotaron Luciano Gómez, Fabrizio Sartori, Sheyko Studer y Sebastián Villa, el capitán con pasado en Boca que le dio el golpe de KO a un rival contra el que supo festejar varias veces.

Resumen Independiente Rivadavia 0 (4) - (3) 0 River