Independiente vs. Vélez, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Independiente y Vélez se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos están invictos en lo que va del certamen, pero el Rojo empató dos veces y el Fortín acumula pleno de victorias. El encuentro está programado para las 19.45 (horario argentino) en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones de su zona con apenas dos puntos. En la segunda jornada igualó 1 a 1 con Estudiantes de La Plata como visitante. El conjunto del barrio porteño de Liniers, por su parte, está en lo más alto de la clasificación general con seis unidades y viene de vencer a Instituto de Córdoba por la mínima diferencia en el estadio Monumental Presidente Perón.

Transcurridas las dos primeras jornadas del Apertura 2026, Vélez tiene puntaje perfecto JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 16 de agosto del año pasado, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Entonces, Vélez se quedó con la victoria por 2 a 1 en el estadio José Amalfitani gracias a las anotaciones de Dilan Godoy y Braian Romero (Felipe Loyola empató transitoriamente para Independiente). Lo llamativo es que los tres goles fueron de penal, en un partido plagado de infracciones (15 del Fortín y 10 del Rojo) que derivó en la expulsión de Kevin Lomónaco en el visitante.

Independiente vs. Vélez: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 31 de enero.

: Sábado 31 de enero. Hora : 19.45.

: 19.45. Estadio : Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: A confirmar.

Independiente vs. Vélez: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 19.45 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.06 contra los 4.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.