Clásico de Avellaneda: la Aprevide pidió que se juzgue al “Kun” Agüero por incitación a la violencia contra Falcón Pérez

La Aprevide, a través de una nota firmada por su titular Eduardo Aparicio, solicitó a la fiscalía número 4 de Avellaneda que intervenga de oficio contra Sergio “Kun” Agüero por incitación a l a violencia por sus dichos contra el árbitro Yael Falcón Pérez.

El árbitro recibió amenazas, pintadas y lanzamiento de bengalas en el domicilio de su madre luego del clásico entre Independiente y Racing, motivo por el cual el propio juez radicó la denuncia.

En uno de los párrafos de la nota enviada se remarca que “es preciso inferir que sus comentarios para con la autoridad arbitral, agresivos y descalificantes, claramente contrarían los preceptos de la normativa vigente en materia de seguridad deportiva, pudiéndose interpretar como instigadores a la violencia, más aún tratándose de un formador de opinión y referente de la disciplina deportiva”.

En la nota de referencia la Aprevide se puso a disposición de la justicia.

En el partido en cuestión, Falcón Pérez sancionó un dudoso penal en favor de Racing Club cuando Independiente ganaba por 1 a 0 con el aval del VAR, que por entonces estaba a cargo de Darío Herrera, designado árbitro del superclásico del próximo domingo entre River Plate y Boca Juniors.

Los posteos de Agüero

“Penal 👀, Impecable el VAR de Argentina”, escribió Sergio el “Kun” Agüero en tono irónico en su cuenta de Twitter.

Penal 👀, Impecable el VAR de Argentina . pic.twitter.com/2wQqPrIULA — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 16, 2023

Enojado por la decisión arbitral, Agüero acompañó el posteo con una captura del momento de la infracción sobre Mura e hizo una serie de publicaciones más que generaron una marcada discusión en las redes.

Ah bueno , ahora si 🤣🤣 https://t.co/1eH6125K1F — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 16, 2023

En la imagen, el agarrón de la camiseta comenzó afuera del área. “¿Qué estaban haciendo los árbitros del VAR? No tomaron la decisión correcta”, agregaría el Kun, finalizado el partido en el Libertadores de América Enrique Bochini, en su canal de Twitch.

“Independiente tendría que haber ganado 1 a 0 por el penal chotísimo que no sé qué vio el árbitro. Apenas vi la imagen dijo que no podía ser penal. Pasaron la repetición y vi que no era penal. ¡Es afuera! ¡Es afuera!”, prosiguió gritando, eufórico y acompañando de insultos, durante su transmisión en vivo.

Eso es lo peor , explica que empieza afuera y cae adentro 🤣🤣. Si Tenes que cobrar donde empieza cara de termo https://t.co/vVoP8XX4ft — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 16, 2023

Para el Kun, el árbitro Falcón Pérez debería ser sancionado por el tiro desde el punto penal que cobró a favor de Racing. Mate en mano, el exdelantero, como lo hace cada vez que realiza un streaming, protagonizó una serie de graciosos comentarios mientras revisaba la jugada polémica del clásico de Avellaneda.

“El de Racing aguanta para que el de Independiente lo choque y ahí está el contacto… pero termina empujándolo afuera….”, relataba uno de los mayores ídolos del Rojo a medida que avanzaba en el resumen del partido. Finalmente, destacó sobre la misma jugada que el remate de Matías Rojas había sido un “golazo”.

“Cuando es, es; y cuando no es, no es”, agregó el Kun otra vez al referirse al penal y aclaró que no se quejaba de esa decisión arbitral porque “no le tengo bronca porque es Racing”. “Estamos hablando de ser honestos”, volvió a quejarse sobre esa jugada que generó que los jugadores de Independiente, al regresar a la cancha en el segundo tiempo, se abalanzaran en grupo sobre Falcón Pérez para reclamarle por el penal cobrado.

En sus publicaciones en Twitter, el Kun también se hizo eco de un meme sobre Víctor Blanco, el presidente de Racing, y una frase: “Disculpa si te robé, pero así es el escritorio champagne”.

