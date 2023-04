El Kun Agüero recibió una alerta de tornado cuando estaba en vivo desde Miami y se paralizó: “No sé qué tengo que hacer”

escuchar

Durante un stream que protagonizó, Sergio “Kun” Agüero se asustó por una notificación que observó en su celular y no dudó en contárselo a todos los usuarios que seguían la transmisión. El exfutbolista recibió una alerta de tornado, junto con las recomendaciones de seguridad. En el medio de ese escenario, también reveló un comentario de su novia, Sofía Calzetti.

Desde hace tiempo, el exdelantero del Manchester City genera mucha repercusión con sus apariciones en las redes. Ya enfocado en su faceta de streamer desde el retiro como deportista profesional, sus comentarios durante las transmisiones dan que hablar.

Ya sea sobre el deporte o sobre otras cuestiones, como una queja por los controles aduaneros de la Argentina, lo cierto es que el Kun nunca pasa desapercibido. Más allá de esto, durante el último tiempo también se destacó por algunos momentos que preocuparon.

Hace algunas semanas, asustó a todos en una charla que protagonizó junto a Ibai Llanos. En aquella ocasión, sufrió una arritmia en vivo, ante la sorpresa del español y los miles de usuarios que estaban prendidos a la charla. Horas después, realizó un video en el que llevó tranquilidad y dejó ver que se encuentra bien.

El Kun Agüero recibió una alerta de tornado durante un stream

En esta oportunidad, la sorpresa no tuvo que ver con la salud, sino con las cuestiones climáticas. En pleno stream y mientras comentaba el partido de la Champions League que disputaron el Real Madrid y el Chelsea, Agüero se sorprendió por el ruido de una alarma. Al buscar su origen, rápidamente se dio cuenta que provenía de su celular. “La p... madre, ¿me está cargando?”, reaccionó al ver la pantalla del dispositivo.

“Escuchen esto: alerta de emergencia en Miami”, comenzó. A continuación, leyó el mensaje en inglés que le llegó a su celular y explicó que había alerta de tornado hasta las 16 en la ciudad estadounidense. Antes de ver las recomendaciones de seguridad por la emergencia climática, el exjugador surgido de Independiente se preocupó por no saber cómo resguardarse: “¿Y qué hago? No sé qué tengo que hacer”.

“Yo no sé si esto es para asustarme. No sé si debería asustarme o estar tranquilo”, agregó luego mientras analizaba la situación. Cuando pensaba en esto, el Kun se sorprendió con que la alarma comenzó a sonar nuevamente. En este caso, no se trataba de un nuevo aviso, sino de la misma advertencia, pero en español.

Allí, el exfutbolista del Barcelona volvió a mencionar nuevamente lo que indicaba el mensaje y bromeó con que acertó con la traducción que hizo en primera instancia: “Bien por el inglés”. Además, explicó que las autoridades indicaban buscar lugar en un refugio, sótano o en la planta baja de un edificio.

Sofía Calzetti y Kun Agüero viven juntos en Miami Instagram / @sofical

Por último, leyó un mensaje de Sofía Calzetti, su novia, quien parecía no haberse enterado de la alerta de tornado. “Yo estoy acá, me está llegando alerta cerca de casa y mi novia me pone: ‘¿Dónde vamos a cenar?’”, lanzó. Además, comentó también que en ese momento su pareja se encontraba fuera de la propiedad y al aire libre.

LA NACION