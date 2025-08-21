Conmebol analiza los incidentes en el estadio de Independiente: las posibles sanciones que analiza

Ya se conocen videos, fotografías, testimonios y diversas versiones sobre los severos incidentes ocurridos anoche, en el estadio de Independiente, entre los hinchas del equipo de Avellaneda y los de Universidad de Chile, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Claro que ahora, uno de los focos abiertos está vinculado con el futuro de ambos clubes en la competencia; es decir, qué sanción aplicará la Conmebol.

Imágenes de los graves incidentes en la cancha de Independiente, durante el desquite de los 8vos de final de la Sudamericana ante Universidad de Chile Gentileza/ Luis Santiago

Por lo pronto, vale apuntar algo. La entidad presidida por el paraguayo Alejandro Domínguez no está urgida por expedirse. ¿Por qué? Porque el plazo que tomará en cuenta para realizar una sentencia irá de la mano con la próxima instancia deportiva. En este caso, el primer partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana está programado para el 17 de septiembre (Alianza Lima esperaba por el vencedor de la llave entre Independiente y la U de Chile). Entonces, no se espera que el castigo sea comunicado en los próximos días.

Esta mañana, la Conmebol expresó “su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio”. Además, comunicó que “se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas”. Asimismo, asegura que la institución “actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”.

Kevin Lomónaco, defensor de Independiente, y Cristopher Toselli, arquero de Universidad de Chile, anoche, intentando calmar a los hinchas en medio de los incidentes ALEJANDRO PAGNI - AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol “se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”. Una vez que la entidad tenga los informes, filmaciones y documentación lo elevará a la instancia judicial de la propia entidad, que será la que deba fallar en el caso. La justicia le dará cinco días a los clubes para que emitan su descargo, mientras que el juez principal de esa instancia, el paraguayo Eduardo Gross Brown (un histórico de la Conmebol), definirá quiénes serán los dos jueces que lo acompañarán en el tribunal que sancionará.

¿Podrían ser descalificados los dos equipos? Por lo general, la Conmebol sancionó al club responsable de los incidentes con la quita de puntos. Por lo pronto, el partido fue oficialmente cancelado, por lo que no continuará. En el bagaje de posibilidades, desde anoche se especula con la posible descalificación de ambos equipos, ya que los incidentes fueron iniciados por los hinchas visitantes. Así, la sanción no recaería solo en el club local. Pero nada puede darse por sentado en esta instancia, cuando la investigación apenas comienza. Además, si ambos fueran descalificados se afectaría la instancia deportiva, ya que Alianza Lima pasaría directamente a semifinales sin jugar la llave de cuartos.

Existe un reciente antecedente de un castigo de la Conmebol a un club: fue en abril pasado, para Colo Colo. La entidad sudamericana dictaminó otorgarle a Fortaleza, de Brasil, la victoria por 3-0 en el partido de la Copa Libertadores frente a Colo Colo, correspondiente a la segunda fecha del grupo E, que se suspendió tras la muerte de dos aficionados del club chileno en una estampida.

El 10 de abril, un centenar de hinchas intentó ingresar en el estadio Monumental de Santiago, presuntamente sin entradas, poco antes del inicio del encuentro. La policía intervino para contener a los aficionados y durante el operativo, una reja en las afuera del estadio cayó y aplastó a dos fanáticos.

En abril pasado, hinchas de Colo Colo invadiendo el campo de juego del estadio Monumental de Santiago, en el partido ante Fortaleza; el club chileno fue sancionado AP Photo / Esteban Felix - AP�

Pese a los incidentes previos, el partido continuó, hasta que a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador estaba 0-0, el árbitro (el uruguayo gustavo Tejera, paradójicamente el mismo de anoche Independiente vs. Universidad de Chile) dispuso la detención de las acciones en el momento que un grupo de hinchas de Colo Colo invadieron el terreno de juego.

Veinte días después, la Conmebol le dio la victoria a Fortaleza por 3-0 ante la “infracción” de Colo Colo contra su código disciplinario y el reglamento, según un comunicado.

El repudio de Gianni Infantino

El presidente de la FIFA realizó un posteo en Instagram referido a la grave situación vivida anoche en Avellaneda. “Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, publicó el máximo dirigente en sus redes sociales.

Y continuó: “La violencia no tiene cabida en el fútbol; los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo (...) Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contras los autores de estos terribles actos”.