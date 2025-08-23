Independiente publicó un video con su descargo sobre lo sucedido en la triste noche de Copa Sudamericana

“El 20 de agosto quedará como una de las jornadas más tristes del fútbol argentino y sudamericano. Pero será una oportunidad, para que de acá en adelante, ningún hincha argentino, sin importar su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos”. Este es el texto que acompaña a un video de casi tres minutos que este sábado el Club Atlético Independiente publicó en sus redes oficiales, como resumen y reflexión de lo sucedido en la noche del miércoles en su estadio, donde el descalabro y la barbarie provocaron la suspensión del partido ante Universidad de Chile, con un centenar de detenidos, decenas de heridos y múltiples destrozos en las instalaciones.

Un collage de imágenes y videos de los incidentes ilustran la voz en off de una locutora, que narra un texto en el que explica primero el oprobio al que estuvieron sometidos los simpatizantes de Independiente ubicados en la tribuna Pavoni Baja, que desde mucho antes del comienzo del partido recibieron todo tipo de proyectiles desde el sector superior, donde estaba ubicada la hinchada visitante. “Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó. Destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas”.

Los hinchas de Independiente ubicados en la tribuna Pavoni Baja piden que se detenga el partido por las agresiones que sufrían desde la parte superior, ocupada por los chilenos Gentileza/ Luis Santiago

En un momento, se habla de la violencia a la que simpatizantes argentinos han estado expuestos en distintas canchas sudamericanas. Es el único momento en el que las imágenes no son exclusivas de lo ocurrido en Avellaneda, sino que aparecen instantáneas de incidentes en un Brasil-Argentina, o la golpiza en una plaza mendocina de hinchas de Colo Colo contra transeúntes. “Independiente quedó solo, como tantas otras veces hinchas del fútbol argentino quedaron solos en las canchas propias y ajenas”, es el texto que acompaña ese momento del video.

Y finalmente, el mea culpa de la salvaje irrupción de barras de Independiente en la tribuna visitante, que terminó con golpizas y vejaciones. “A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción”, sostienen en el video. Y agregan: “No estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo”.

El cierre del video tiene una mirada hacia el futuro: “Será la oportunidad para que de acá en adelante nunca más un hincha argentino, sin importar el color de su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos”.