Independiente vs U de Chile: Boric pidió garantizar la seguridad de los chilenos y criticó a la organización

“Lo sucedido entre las hinchadas está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, dijo el presidente trasandino

Duro mensaje de Boric tras el partido: pidió garantizar la seguridad de los chilenos y criticó a la organizaciónGetty Images

El violento desmadre que tuvo lugar este miércoles por la noche en la cancha de Independiente tras los disturbios con un grupo de simpatizantes del Rojo y de Universidad de Chile por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana provocó la reacción del presidente trasandino, Gabriel Boric. “Lo sucedido entre las hinchadas está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, dijo el mandatario.

“Nada justifica un linchamiento. Nada”, agregó Boric en un intento por dejar entrever que si bien los incidentes comenzaron por el accionar de simpatizantes chilenos, eso no fue razón para que hubiera represalias contra ellos como las que se viralizaron.

Enfrentamiento entre ambas barras
Enfrentamiento entre ambas barras

En tanto Boric indicó que le encargó al embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, que se dirija personalmente tanto a la comisaría donde están las decenas de detenidos los hinchas de la U como al hospital donde se encuentran los heridos “para garantizar la seguridad de los compatriotas”.

“Nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que fueron agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, prosiguió el presidente trasandino.

Imágenes impactantes en la tribuna visitante de la cancha de Independiente
Imágenes impactantes en la tribuna visitante de la cancha de IndependienteGustavo Garello - AP

Según informó el Gobierno de la provincia, los dos heridos graves que ingresaron al Hospital Fiorito de Avellaneda este miércoles por la noche, simpatizantes chilenos, fueron intervenidos quirúrgicamente durante la madrugada de este jueves. Ambos presentaban traumatismos craneoencefálicos grave, con fractura y hundimiento y uno de ellos tres cortes. Ambos se encuentran en la unidad de terapia intensiva aguardando su evolución. Además, ingresaron a ese centro de salud 11 heridos leves y otros cinco, uno de ellos apuñalado, al Hospital Perón.

El club chileno, también contra la organización

“Lo ocurrido no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos”, expresó el club Universidad de Chile a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Lo deportivo pasa a segundo plano”, agregó la institución tras conocerse que la Conmebol cancelaba la reanudación del partido. “Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América”, se agregó.

