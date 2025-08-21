Independiente vs U de Chile: Boric pidió garantizar la seguridad de los chilenos y criticó a la organización

El violento desmadre que tuvo lugar este miércoles por la noche en la cancha de Independiente tras los disturbios con un grupo de simpatizantes del Rojo y de Universidad de Chile por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana provocó la reacción del presidente trasandino, Gabriel Boric. “Lo sucedido entre las hinchadas está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, dijo el mandatario.

“Nada justifica un linchamiento. Nada”, agregó Boric en un intento por dejar entrever que si bien los incidentes comenzaron por el accionar de simpatizantes chilenos, eso no fue razón para que hubiera represalias contra ellos como las que se viralizaron.

Enfrentamiento entre ambas barras

En tanto Boric indicó que le encargó al embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, que se dirija personalmente tanto a la comisaría donde están las decenas de detenidos los hinchas de la U como al hospital donde se encuentran los heridos “para garantizar la seguridad de los compatriotas”.

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.



Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

“Nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que fueron agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, prosiguió el presidente trasandino.

Imágenes impactantes en la tribuna visitante de la cancha de Independiente Gustavo Garello - AP

Según informó el Gobierno de la provincia, los dos heridos graves que ingresaron al Hospital Fiorito de Avellaneda este miércoles por la noche, simpatizantes chilenos, fueron intervenidos quirúrgicamente durante la madrugada de este jueves. Ambos presentaban traumatismos craneoencefálicos grave, con fractura y hundimiento y uno de ellos tres cortes. Ambos se encuentran en la unidad de terapia intensiva aguardando su evolución. Además, ingresaron a ese centro de salud 11 heridos leves y otros cinco, uno de ellos apuñalado, al Hospital Perón.

El club chileno, también contra la organización

“Lo ocurrido no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos”, expresó el club Universidad de Chile a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente.



Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer… pic.twitter.com/7qW5MX4EOP — Universidad de Chile (@udechile) August 21, 2025

“Lo deportivo pasa a segundo plano”, agregó la institución tras conocerse que la Conmebol cancelaba la reanudación del partido. “Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América”, se agregó.