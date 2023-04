Pablo Repetto a Independiente: el DT resultadista que se adapta a todo y que desafía: “es más fácil destruir que construir”

escuchar

Pablo Repetto será el nuevo DT de Independiente, sólo falta saber... cuándo asumirá. En un principio, se hablaba de que tome las riendas del equipo luego del clásico del próximo domingo ante Racing, pero la derrota de este domingo ante Estudiantes por 2-1 (y sobre todo la imagen dejada por el equipo que interinamente conduce Pedro Monzón) pueden acelerar los tiempos. El calendario está apretado y encima habrá fecha entresemana, en donde los Rojos visitarán a Rosario Central el miércoles a las 21.30. Pero como Repetto está en Ecuador (fue a buscar sus pertenencias luego de llegar a un acuerdo con los dirigentes de la mitad roja de Avellaneda), hay que ver si dan los tiempos para que el técnico tome la responsabilidad antes.

La historia arrancó hace tiempo. Independiente del Valle había actuado en solamente tres Copa Libertadores: 2014, 2015 y 2016. Durante esa última temporada, logró el milagro: consiguió un hito que ningún equipo había alcanzado en 56 años. Eliminó a River y Boca en la misma competencia. Y además, de visitante.

Ese prólogo es indispensable para entender la historia que escribió años después, con la Sudamericana y la Recopa (ante Flamengo, en el Maracaná), como últimos impactos. El 4 de mayo, el humilde club ecuatoriano dio el batacazo en el Monumental: aunque perdió 1-0, se clasificó para los cuartos de final por un global de 2-1. Fue un milagro, porque River pudo haber goleado.

Dos meses y 10 días después, Independiente del Valle quebró otra marca. El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto (un auténtico desconocido para nuestro medio), se impuso por 3-2 (5-3 en el global) en la Bombonera y eliminó a Boca en las semifinales. La modesta institución de Sangolquí, de la provincia de Pichincha, dejó afuera a los más grandes de la Argentina. Tiempo después, perdió la final con Atlético Nacional, de Colombia. En Ecuador ya lo comparaban con Edgardo Bauza. Tenía lógica: Liga Deportiva Universitaria es el único equipo ecuatoriano que se consagró en el certamen continental.

El DT entró al vestuario y encontró una alegría medida. Nada de excesos. Allí, se volvió loco. “¡Festejemos, carajo. Festejemos!. Ya sé, no fue igual que ganarle a Pumas por penales o como fue con River, porque sufrimos hasta el final. Lo ganamos… cómodos. Así fue. Pero, muchachos, ¡les ganamos a Boca en la Bombonera y estamos en la final!”.

Repetto se reía de lo que había conseguido. “Me odian los de River y los de Boca”, asumía. “Bueno, en realidad, cuando eliminamos a River, los de Boca nos amaban. Después, cuando eliminamos a Boca, los de River nos empezaron a querer”, decía el hombre, nacido en Uruguay, de 49 años, que se inclina por el 4-3-2-1 y que será el técnico de Independiente, uno de los pocos grandes desafíos de su exitosa carrera. Grandes, en cuanto a la magnitud de sus historias.

Fénix, Cerro, Blooming, Defensor, Independiente del Valle, un breve paso por Emiratos Árabes Unidos, Olimpia (otra corta etapa), Liga Deportiva Universitaria y Nacional, de Montevideo. Una vida en este lado del mundo: conoce los detalles de cada rincón, de cada táctica. Aunque Independiente, envuelto en sus desventuras, es el único gigante de nuestro medio que no compite en ese rubro. Ni Libertadores, ni Sudamericana.

Gallardo y el saludo con Pablo Repetto, un viejo conocido de la Copa LA NACION

Una fractura de tibia y peroné lo sacó definitivamente de las canchas, en menos de seis temporadas, después de sacar un lateral, en un 3-0 de Fénix en la liga uruguaya, a los 26 años. Al colgar los botines, pensó en comenzar la carrera de contador. Sin embargo, el análisis del juego y la pasión por la pelota, lo derivaron a otra dirección. “Estuve un tiempo parado y tomé la decisión, sobre todo porque no era un gran jugador… Justo había comenzado el curso de técnico”, contó, alguna vez.

Arrancó en las divisiones menores de Fénix. Consiguió títulos en Uruguay y Ecuador: el objetivo es que se convierta en el Gallego Insua de Independiente. El veterano conductor también tuvo un largo recorrido en América del Sur. Nació en el barrio de Capurro, en Montevideo, íntimo amigo de un hermano de Enzo Francescoli (“es mi ídolo”), no tiene cábalas, le escapa a la religión y su filosofía es la adaptación.

“A mí me interesa saber qué armas tengo yo y qué armas tiene el rival. Es como una lucha. Si me siento superior, voy a ir a buscar. Si siento que estamos en igualdad, veo cuándo puedo lastimar. Hay muchas cosas que tener en cuenta: el proceso de adaptación, cuánto le pesa la camiseta al jugador, si están preparados para la responsabilidad. Siempre busco el resultado. Si yo pudiera elegir, me quedaría con el viejo Barcelona de Guardiola, pero en el fútbol moderno no sé cuántos equipos lo pueden lograr. Se igualó todo, hay tanta tecnología y análisis, que es más fácil destruir que construir”, contaba, en una charla con Deportivisimo, un programa de Ecuador.

En tiempos del fin de la pandemia, un encuentro con Mauricio Pellegrino, cuando dirigía a Vélez MARCOS BRINDICCI - POOL

Una mirada a la próxima etapa en Independiente, con sus ojos y su impronta. “Antes, los grandes se imponían por el peso específico. Ahora, es más difícil. No existe más el fútbol de los 50 toques, es todo más dinámico. Hay más presión, yo creo que ahora se juega mejor que antes, pero como todo en la vida, el fútbol cambió”, analizaba.

La lucha de las ideologías es un tema que lo apasiona. Justo da en la tecla de Independiente, un gigante que supo regodearse de su paladar en buena parte de su historia y hoy exprime al máximo sus debilitadas virtudes para conseguir puntos. Del modo que sean. Repetto viaja en esa última sintonía. Y abre un interesante debate. “Puedo ser vistoso, pero si no gano… A mí me gustaría hacer 100, 150 toques. Hay que generar chances de gol y ser sólidos atrás. Jugué con tres delanteros, con 4-4-2 , hasta con tres enganches…”, asumía.

Repetto es un resultadista con licencias de osadía y buen gusto. Justo lo que precisa Independiente…