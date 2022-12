Insólito: la Premier League incluyó en el plantel de Manchester United a un delantero que no había contratado

escuchar

Faltan apenas cuatro días para que se reabra el mercado de pases en Europa, y cada club ya comienza a delimitar sus necesidades. En el caso de Manchester United, la turbulenta salida de Cristiano Ronaldo, que dejó feroces críticas hacia todas las áreas de la institución, marca como prioridad la contratación de un nuevo delantero en enero. Cody Gakpo, figura de Países Bajos en el Mundial de Qatar, parecía ser el apuntado antes de que finalmente sea Liverpool el destino del neerlandés, por lo que la búsqueda continúa en el conjunto mancuniano.

Sin embargo, en los últimos días pareció que los Red Devils habían encontrado al sustituto de CR7, pero habiendo pasado completamente desapercibidos en la operación. Esto se debe a que algunos usuarios encontraron que, en la página oficial de la Premier League aparecía un nombre misterioso en el plantel llevando la camiseta número 11, que pertenecía a Mason Greenwood antes de ser suspendido por acusaciones de violencia de género. Un tal Betinho, portugués y de 29 años.

Betinho bromeó con su "contratación" a Manchester United en sus redes sociales IG: @betinho_87

Los hinchas que se encontraron con esta nueva “incorporación” quedaron atónitos con el hallazgo, aunque no sería la primera vez que el club acudiría a un jugador inesperado para reforzarse en el mercado invernal: en 2020 sorprendieron con el arribo del nigeriano Odion Ighalo, a préstamo desde China. Pero en esta ocasión no se trató de una contratación sorpresa, dado que la Premier League confirmó que se trataba meramente de un error informático y que no es posible registrar oficialmente jugadores nuevos hasta el Año Nuevo.

No obstante, es oportuno aclarar que Betinho es, de hecho, un jugador real. Alberto Alves Coelho es un delantero que era considerado como una gran promesa en su juventud, surgiendo de las inferiores de Sporting y representando a la selección portuguesa en casi todas sus categorías inferiores, pero nunca pudo despegar del todo. Llegó a jugar apenas tres partidos en la primera división del club donde surgió, y tras varios préstamos (incluyendo uno a Inglaterra, jugando apenas 23 minutos en Brentford, hoy en Premier League) recaló en las ligas regionales de su país con Espinho.

Betinho representó a la selección portuguesa en varias categorías inferiores, pero nunca pudo dar el salto a la mayor Photographer:Catherine Kortsmik

Una vez que se comenzó a esparcir la noticia de la “inclusión” del jugador en el plantel comenzaron también a proliferar los memes, incluyendo la “sorpresa” cuando el delantero no fue incluido en el equipo que enfrentó a Nottingham Forest el martes. Y el propio Betinho también se lo tomó con humor en su cuenta de Instagram: “Gracias Manchester United, nos vemos pronto”, publicó en sus historias, antes de acordarse también de sus compatriotas en el club mancuniano, Bruno Fernandes y Diogo Dalot: “Va a ser un gusto compartir el spa con ustedes”, bromeó.

Ya en un tono más realista, el jugador reconoció que la noticia lo tomó completamente por sorpresa: “Solo supe que era verdad cuando mis amigos me mandaron mensajes, y después confirmé que mi nombre efectivamente figuraba en la página de la Premier League”, confesó al medio portugués Jornal de Notícias. “Recibí más llamados que en el día de mi cumpleaños”. Mientras tanto, la búsqueda continúa en Manchester United por el reemplazante de Cristiano Ronaldo, aunque se espera que el nuevo delantero del club no llegue desde las divisiones regionales de Portugal.

Betinho jugó apenas tres partidos en la primera de Sporting de Portugal antes de recaer en las divisiones regionales de su país

LA NACION