Inútiles, cobardes y aventureros, los elegidos por Marcelo Gallardo

Distanciamiento social.... Gallardo nunca coincidió con la "administración Tapia" en la AFA Crédito: Marcelo Aguilar

18 de junio de 2020 • 00:42

Marcelo Gallardo hizo ruido porque lo aturdió el silencio. Se hartó de la inacción y las evasivas. No pidió volver a jugar, reclamó un plan, un debate que sacuda al arco dirigencial de su letargo. "Hay mucho silencio porque entiendo que debe haber un pacto entre los dirigentes de la AFA para que estén en la misma sintonía y ninguno quiere ir en contra de lo que dice su presidente. Yo no tengo miedo a la represalia, ¿pero te creés que otros no lo tienen", apuntó. Les dijo cobardes. Y también incluyó a entrenadores y futbolistas, que aseguró que están alineados con él, pero callan. ¿Cuántas voces se escucharon horas después respaldándolo? Ninguna.

"Hoy el Gobierno debe tener un montón de situaciones más problemáticas que el fútbol, pero no por eso el fútbol se tiene que quedar callado, en stand by, sin aportar ideas". Los calificó de perezosos y acomodaticios. "Han tomado decisiones aceleradas, para ejecutarlas y a partir de ahí ver qué pasa. Yo veo un fútbol argentino que claramente va a ir en decadencia. Sacando los descensos, no sé a cuántos podés ayudar. No es muy comprensible..." Los trató de improvisados y demagogos. "Me gustaría saber cuáles son las razones para que una industria con 500 empleados pueda trabajar con protocolos y que el fútbol no pueda hacerlo entrenando de a 4 jugadores en distintos turnos". Entonces, llamó contradictorio a Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación.

"No sabemos cuándo va a arrancar esto, de qué forma, con qué formato. Es un lío total. ¿Cómo no vamos a poder discutir qué va a pasar? Para eso tenemos tiempo. Vamos a generar ideas. Cuando digo que no están visualizando el día después, es esto. ¡Cómo después vemos! Eso es lo que les pido a los dirigentes más cercanos, que son los míos". Y también le demandó participación y compromiso a Rodolfo D'Onofrio. "Nadie está pensando en el día después de todo esto. Va a ser muy difícil. ¿Alguien está evaluando cómo van a volver los jugadores? ¿En qué situación contractual estarán? Se van a encontrar con una moneda devaluada y van a querer irse. No hay visión, vamos improvisando sobre la marcha", los acusó de aventureros y mezquinos. "Hace rato que no respetan un mismo formato, hace rato que vienen devaluando nuestro fútbol", disparó. Sí, Marcelo Gallardo los trató de inútiles.