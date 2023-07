Israel Damonte, un bilardista de ley: el DT contracultural que a veces es mirado de reojo, no esconde sus emociones y defiende su “escuela de vida”

escuchar

Israel Damonte es un entrenador para seguir. Algunos aprobarán su estilo, otros se pondrá en la vereda opuesta, pero más allá de sostenerse con un trabajo dedicado en la Liga Profesional y mientras realiza una buena campaña con Sarmiento de Junín, se las arregla –con palabras pero también con tonos y miradas- para dejar un mensaje claro. No le tiene miedo a nada y afronta los desafíos sin importar las opiniones que pueda generar en terceros. Eso sí: no le gusta que lo tilden de algo que no es. Y le da bronca cuando su equipo, con humildes recursos, suma méritos para quedarse con algo y se va con las manos vacías… “El partido estaba controlado hasta que nos aburrimos de hacer las cosas bien”, dijo entre una mezcla de bronca y expresión de sinceridad luego de perder con Boca por 2-0 en la Bombonera.

Algo de esto ocurrió este domingo. Con tono serio y mirando a los interlocutores en la conferencia de prensa posterior a la derrota, graficó de la mejor manera cómo en el fútbol pueden incidir la diferencia de jerarquías entre un plantel poderoso y otro más humilde: “Contra estos equipos es así. Pueden jugar bien y ganarte, pueden jugar regular y ganarte y también pueden jugar mal y ganarte… Hasta el primer gol, nosotros habíamos tenido las chances más claras; dos de Melano y otra de Gondou, pero bueno… pese a que estamos en la Bombonera… ¿Cuánta gente entra? ¿50.000? ¿59.000? nos terminaron ganando con dos goles de contraataque…”

LA SECUENCIA DEL FIN DE SEMANA: la reacción de Damonte por el anillo de Mainero, en una jugada que terminó con el 2-0 de Boca. pic.twitter.com/pzuUANeMji — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2023

DT bilardista, está en todos los detalles y por eso se agarró la cabeza cuando, en la jugada previa al gol de Cristian Medina, tuvo que defender con un futbolista menos porque Guido Mainero, quien debía patear el tiro libre a favor al área de Chiquito Romero, había ingresado con un anillo: “¿Qué pasó con Mainero? Ustedes lo vieron. ¿Qué pasó?”, les preguntó a los periodistas. Y siguió: “Entró con un anillo y no se puede jugar con un anillo. Tampoco con cadenitas o con gorro. Trucco, que es un muy buen árbitro, lo vio, lo vio con lupa y vio el anillo. ¡Anillo! Afuera. Y está bien, porque con un anillo no se puede jugar, con un gorro tampoco. Pero encima que defendimos con un jugador menos nos hicieron dos goles de contraataque en un partido que –sin tener la pelota- lo teníamos muy controlado. ¿Si hablé con Guido? A mí me pasó una vez, tenía 13 años y el técnico era el Bocha Flores. Por no tener canilleras. Y ahí aprendí y nunca más me agarraron por tener algo fuera del reglamento a la hora de ingresar”. En la imagen de este domingo se ve a Damonte mirando la jugada de la corrida de Vázquez y al mismo tiempo lo tiene a Mainero, parado, al lado suyo. Cinco segundos después de decirle “entrá a defender”, Medina hizo el gol.

Damonte también hizo referencia a la posesión y fue tema de debate futbolero en todos los canales de televisión: Boca tuvo el 78% del tiempo el balón aunque generó cinco chances de gol nada más. Y es cierto que, en medio del desconcierto ofensivo del equipo de Almirón, había estado más cerca de ganar Sarmiento hasta que la jerarquía individual inclinó la balanza: un centro de Oscar Romero y la definición de Merentiel; una corrida de Vázquez y la asistencia para el toque a la red de Cristian Medina.

Israel Damonte en el banco de Sarmiento de Junín y antes de un partido ante Newell's Prensa Sarmiento de Junín

En el ambiente, Damonte es mirado hace tiempo por periodistas y entrenadores como un DT defensivo. Incluso esto fue un tema instalado por un colega, Néstor Gorosito, en la previa de un Sarmiento vs. Gimnasia, en agosto de 2022: “Vamos a enfrentar a un rival con jugadores que se van a tirar, van a hacer tiempo, van a tirar la pelota afuera… Van a desaparecer las pelotas. Pero todas esas cosas no nos tienen que sacar del partido”, lanzó el por entonces técnico tripero que, no casualmente, desde el discurso siempre se ubicó en la vereda opuesta, reivindicando el fútbol ofensivo y la vieja escuela de César Luis Menotti. Pipo, ahora en Colón, también mira de reojo a los entrenadores que no fueron jugadores y se enfrenta a la cultura de los drones. Redobló la apuesta Gorosito: “Yo no miento, digo la verdad. Es otro tipo de partidos. La última vez nos han ganado y bien. Es un equipo que juega y trata de sacar mérito de un montón de otras cosas aparte del partido. Cada técnico hace lo que quiere, yo lo que digo es que todas esas cosas no nos tiene que sacar del partido” y había agregado que “no hay que confrontar con los de afuera, si los alcanza pelotas no dan la pelota, si los jugadores de ellos se empiezan a caer”.

Damonte recogió el guante tras ese partido que salió 0-0 en la conferencia de prensa: “Con respecto a lo que declaró Gorosito, quedo demostrado todo lo contrario, vengo de una escuela que me enseñó que el camino es el trabajo y el respeto, a mí nunca van a encontrar nada raro en mi trayectoria...” Y luego en declaraciones a ESPN había agregado: “Lo de Gorosito fueron declaraciones desafortunadas porque somos un cuerpo técnico trabajador, tratamos de dar lo mejor. Puedo tener errores y tratamos de hacernos cargo, pero tratando de mejorar día a día. Entonces no... Sus palabras no ayudaron. Le dio de comer a mucha gente que está esperando algo así como para pegarnos. Es fácil hablar de Sarmiento o de mí, que hace dos años que estoy en esto, trabajando como entrenador. Pero la gente se equivoca, debe ser eso”.

Israel Damonte, en un entrenamiento de Sarmiento, en Junín Prensa Sarmiento de Junín

Sarmiento está realizando una buena campaña: está en el puesto 15 de 28, con siete triunfos, siete empates y ocho derrotas; anotó 22 goles y recibió 20. Puede jugar 5-3-2, 4-4-2 o 4-4-1-1 , Damonte se apoya también en los vínculos que genera con los dirigidos.

En agosto de 2022, Sarmiento hizo historia en el Monumental al ganarle a River por 2 a 1. Damonte, que había sido jugador de Gallardo en Nacional de Montevideo, daba el golpe ante el Muñeco. ¿Por momentos hizo tiempo para sacarle velocidad al juego? “En eso de los minutos yo no lo hablaba con él (en referencia a Gallardo). Él me miraba, pero yo lo miraba al línea porque me pareció que era mucho lo que se adicionó, después son formas y yo se lo decía al árbitro que me decía que estábamos haciendo tiempo, pero yo le decía que es control del tiempo”, explicó con respecto a la polémica que se generó por el tiempo adicionado cuando se cumplieron los 90 minutos.

Tras el encuentro en el cual River tuvo una posesión del 77% de la pelota, el técnico del Verde dio su punto de vista de manera didáctica sobre cómo se dio el desarrollo del juego: “No es hacer tiempo, es control del tiempo. Ellos controlan el tiempo de una manera, que cuando los laterales se van afuera vienen corriendo y los alcanzapelotas la dan rápido, eso es un control de tiempo rápido, pero a nosotros, cuando íbamos 0 a 0 no te la dan rápido, te esperan. Hay jugadas que vos tenés para hacer un lateral rápido y no te la dan rápido, es control del tiempo rápido. Nosotros tenemos otro control del tiempo, no es hacer tiempo, si no parece que nosotros solos hacemos tiempo”.

Israel Damonte con Bilardo Y Verón

Más de una vez, desde que arrancó su carrera como DT, Damonte sintió la necesidad de dar explicaciones. Y en eso también elevó la vara, desde lo conceptual y se enojó cuando entendió que se confundían las cosas: “Yo vengo de Estudiantes. Y se habló mucho de dónde vengo... de la trampa, de bilardista, de... Y Estudiantes es otra cosa. Es el trabajo, la humildad, sobre todo eso, humildad; es seguir insistiendo cuando las cosas no se dan; el compañerismo; hay un montón de cosas. Es una escuela de vida. Equipos grandes, cuando ganaron la primera Copa Libertadores, mi equipo (Estudiantes) tenía tres. ¡Diez años antes! O 20. O 50... Y eso es por trabajo, no es por la trampa. En mi escuela no ganas tantas cosas porque sos tramposo, sino porque trabajás. Yo soy respetuoso de todos los entrenadores que vienen a Junín para jugar con Sarmiento, pero en esta oportunidad (con Gorosito) no lo quise hacer para no dramatizar; quizás si iba y no me saludaba...”

Hubo una cábala que Damonte le ‘copió’ a Carlos Bilardo durante su etapa en Estudiantes y replicó en Sarmiento. El entrenador se cruzaba delante de los rivales cuando salían a la cancha. “Fue casualidad las primeras veces, alguien me lo dijo, después obviamente he pasado. Las primeras veces fue casualidad. Igualmente no vamos a creer que ganamos por esto”, declaró Damonte en una entrevista con TyC Sports. “La primera vez que me lo mostraron fue contra Barracas y perdimos, pero yo no me había dado cuenta. Me lo mostraron junto a lo de Bilardo, que es un ídolo para mí. Es el folclore lindo del fútbol. Yo estuve en ese momento con Carlos. Hizo eso y estuvimos once partidos sin perder”.

Creer o reventar, Damonte es uno de los grandes personajes del fútbol argentino. Y potencia el debate.