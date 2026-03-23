Italia, la preparación para el repechaje del Mundial 2026 y el pedido del DT Gattuso: “Tranquilidad”

Italia, uno de los países que históricamente más late por el fútbol, vive horas sensibles y expectantes. La selección dirigida por Gennaro Gattuso se medirá este jueves con Irlanda del Norte, en Bérgamo, por las semifinales del repechaje de clasificación para la próxima Copa del Mundo, entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.

Gigante de este deporte, Italia no participó de los últimos dos Mundiales: Qatar 2022 y Rusia 2018. Una tercera ausencia ya sería futbolísticamente una situación dramática...

La selección italiana busca romper la racha negativa de cara a los Mundiales, en los que no juega desde Brasil 2014 (quedó eliminada en la fase de grupos) Image Photo Agency - Getty Images Europe

En las últimas horas, la azzurra perdió a Federico Chiesa. El delantero de Liverpool “no fue considerado disponible para los próximos dos partidos”, señaló la federación italiana, en referencia a las semifinales y a una posible final la próxima semana frente a Gales o Bosnia-Herzegovina.

Cuatro veces campeona del mundo, Italia convive con la presión de superar el repechaje. No se especificó la lesión de Chiesa, pero es la última de una amplia lista que perjudicó la carrera de uno de los mayores talentos del fútbol italiano. Chiesa, suplente en Liverpool, fue una de las figuras del título de Italia en la Eurocopa de 2021, pero no jugó con la selección desde la decepcionante defensa del título europeo en 2024.

El delantero Federico Chiesa, de Liverpool, quedó afuera de la citación del DT Gattuso por estar lesionado Jon Super - AP

Nicolo Cambiaghi, de Bolonia, compañero del argentino Santiago Castro, fue convocado por Gattuso para sustituir a Chiesa, mientras que el defensor de Inter de Milán, Alessandro Bastoni, y el delantero de Atalanta, Gianluca Scamacca, intentan dejar atrás sus molestias antes del valioso partido del jueves.

“Hacemos lo que tenemos que hacer, con una actitud relajada. Todos saben lo que tienen que hacer. No los agobio estando encima de ellos las 24 horas del día, los siete días de la semana. Tranquilidad. No me imagino aburriéndolos hasta el jueves con mensajes constantes y diez sesiones de video al día. Tenemos que afrontar el partido sabiendo lo que tenemos que hacer. Además, mis jugadores tienen experiencia. Hay gente que ha ganado trofeos, títulos de liga, ha llegado a la final de la Champions League y ha ganado una Eurocopa”, señaló Gattuso durante una rueda de prensa. El DT de 48 años, granítico en sus tiempos de mediocampista, conoce a la perfección lo que se jugarán en breve. El tetracampeón mundial (1934, 1938, 1982 y 2006) no quiere volver a tropezar.

Fabio Cannavaro, capitán de Italia en la Copa del Mundo de Alemania 2006, besando el trofeo Reuters

Vaya curiosidad: hoy, en Italia, el fútbol es probablemente el deporte que menos satisfacciones les genera a los habitantes. Los buenos resultados actuales del deporte italiano se basan en otras actividades, como puede ser el tenis, con Jannik Sinner como bandera. “¿Otros ganan y nosotros no? No hay celos, sólo una gran admiración. Es un ciclo, por así decirlo: ganábamos en fútbol mientras no éramos competitivos en tenis. Me entusiasma ver a los italianos ganar en otras disciplinas", apuntó Gattuso, sin entrar en polémicas. Él, como pocos, sabe lo que significa la selección de fútbol italiana: fue parte del grupo que ganó el Mundial en Alemania 2006.

Vale destacar que esta semana, la renovada Copa del Mundo con 48 seleccionados completará sus grupos con los últimos seis clasificados de los repechajes. Desde este jueves, 22 selecciones lucharán por los últimos boletos disponibles. La UEFA realizará ocho cruces de semifinales -a partido único- que definirán a los equipos que pelearán por los cuatro pases que todavía tiene disponibles esa federación.

Gattuso, el DT de la Azzurra ante el desafío de clasificar a Italia para el próximo Mundial

El Grupo A del Mundial, compuesto por el anfitrión México, Sudáfrica y Corea del Sur, espera por República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte. Mientras que el Grupo B de Canadá, Qatar y Suiza sumará a Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte. El Grupo D, de Paraguay, Estados Unidos y Australia, incorporará a Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania. Finalmente, el Grupo F que ya tiene a Países Bajos, Japón y Túnez se completará con Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Los otros dos pases serán para los del “Repechaje Internacional” que tendrá un formato de juego diferente. Las semifinales en distintas sedes de México entre Bolivia vs. Surinam y Nueva Caledonia vs. Jamaica definirán a los últimos dos seleccionados que afrontarán las finales, que ya tienen clasificadas a Irak y Congo por estar mejor posicionadas en el ranking de la FIFA. Entonces, el Grupo I de Francia, Senegal y Noruega contará con Irak, Bolivia o Surinam. Mientras que la zona K de Portugal, Colombia y Uzbekistán espera por Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.