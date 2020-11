La AFA homenajeó a Mascherano con un emotivo video despedida. Fuente: Archivo - Crédito: Captura de video

Después de más de 17 años como futbolista profesional, Javier Mascherano optó por ponerle punto final a su carrera de forma inesperada. El exjugador de la selección argentina anunció su retiro el pasado domingo tras el partido de Estudiantes frente a Argentinos Juniors por la Copa Liga Profesional y la noticia causó un fuerte impacto en el fútbol argentino. Ahora, a cuatro días de su decisión, la AFA le dedicó un emotivo video homenaje.

"Masche, el héroe siempre fuiste vos", es el lema del video que dura dos minutos y siete segundos y repasa distintos momentos del ciclo de Mascherano con la selección argentina, aunque se enfoca especialmente en el subcampeonato del Mundial Brasil 2014.

"El héroe siempre fuiste vos, aunque nos querías convencer de otra cosa. Porque así son los héroes. Los que buscan la gloria, pero no la fama. Y están dispuestos a dar la vida por los demás con sangre, sudor y lágrimas. Vos fuiste el héroe que salvó al Mesías de muchos desgarros, porque sabías muy bien que lo tenías que cuidar. Por eso corrías el doble. Porque todo tu esfuerzo era para liberarlo y dejar al mejor del mundo jugar. Eso es un héroe", reza el video que publicó la AFA en las cuentas oficiales de la selección argentina en redes sociales.

"Eso es un héroe. El que sabe que antes de las personas están las causas. Vos fuiste el héroe que escondido atrás de la mitad de la cancha, nos salvó la vida a los argentinos. El que se le plantó a las dos torres. El que nunca es quejó de una molestia en 147 partidos. Y el que nos hizo soñar con la final de un Mundial", agrega la voz en off, haciendo referencia al quite sobre Arjen Robben en la semifinal de Brasil 2014. "No podíamos dejar que te retires sin decirte la verdad. Porque el 1, el 10 y el 9 son siempre los héroes de la noche. ¿Pero cuántos héroes conocés con la 14 en la espalda? Los argentinos conocimos uno".

A lo largo de su carrera, Masche se volvió en el jugador que tiene el récord de presencias con el seleccionado argentino, con 147 partidos, a partir de 2003, cuando debutó antes en el equipo que dirigía Marcelo Bielsa que en la primera de River.

La camiseta celeste y blanca fue su indumentaria oficial desde las categorías menores. Pasó por la Sub 15, Sub 17, la Sub 20 y tiene en su palmarés un logro único en la Argentina: es doble medalla dorada olímpica, en Atenas 2004 y Pekín 2008. También fue sparring del seleccionado de Bielsa en 2002. Luego, en Perú 2004 disputó la primera de sus cinco copas América y en Alemania 2006, el primero de sus cuatro mundiales. Cinco subcampeonatos lo muestran con uno de los pasajeros de una generación para la que la gloria siempre fue un destino que se corría un poco más hacia adelante cuando estaban por ponerle los dos pies encima.

Mascherano, con su hijo Bruno en brazos, y Messi, en el que fue el último partido que el Jefe jugó para la selección en suelo argentino: en mayo de 2018 en la Bombonera. Fuente: AP

