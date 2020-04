Javier Zaneti con Lautaro Martínez, el día de la presentación en 2018

De alguna manera, Javier Zanetti se siente orgulloso. Su estrecha relación con Diego Milito le permitió correr con ventaja para contratar a finales de 2017 a Lautaro Martínez , prácticamente arrebatándoselo a otro amigo, a Diego Simeone, que se frotaba las manos cuando creía que se llevaba a la joya de Racing a Atlético de Madrid. Internazionale pagó entonces 23 millones de euros y hoy, varios clubes de Europa se atropellan por incorporar a Lautaro, que tiene una cláusula de salida por 111 millones de euros.

"Queremos que se quede mucho tiempo con nosotros, estamos muy felices de contar con Lautaro y día tras día ver su crecimiento. Él es parte de nuestro patrimonio y ojalá nos acompañe muchas temporadas más", le confiesa Zanetti a LA NACION , desde su cargo de vicepresidente nerazurro , y en el aislamiento que lleva adelante con la familia en su hogar sobre el lago de Como. Una de las zonas más comprometidas en Italia por la pandemia del coronavirus.

Fuente: AP

Inter buscará no desprenderse del delantero, con contrato por otras tres temporadas. Si alguien deseara pagar la cláusula, entonces dependería de Lautaro, ya que en ese escenario es el jugador el que define su futuro. En cualquier caso, si la operación llegara a concretarse, y más allá de la pérdida futbolística para el equipo que dirige Antonio Conte, no dejaría de ser un magnífico negocio para Inter entre el capital invertido y la trascendencia de la venta. De todo modos, las cifras millonarias por estas horas incomodan a Zanetti. No le parecen oportunas cuando el mundo del deporte reduce sus presupuestos para atender cuestiones más significativas. Pero tampoco puede escaparse de las versiones que atraviesan a Europa, desde el interés por Lautaro Martínez de Real Madrid y Chelsea, hasta Barcelona, el rumor más insistente desde hace varios meses.

Incluso el diario italiano Tuttosport fue más allá y hasta contó que el Barça le ofrecería al bahiense siete millones de euros netos por año y un contrato de cinco temporadas, más otras dos opcionales. Es decir que Lautaro podría estar en el conjunto catalán hasta el 2027., incluso cuando se supone que Lionel Messi ya se habría retirado. Zanetti rechazó que a Inter haya llegado alguna propuesta concreta.

Fuente: AFP - Crédito: Tiziana FABI

¿Querrá marcharse Lautaro Martínez de Inter? "Yo lo noto muy bien, muy tranquilo pese a sus 22 años. Lo veo feliz", contó Zanetti. Esta temporada, entre todas las competencias, Lautaro había convertido 16 goles hasta la suspensión del fútbol por la pandemia del coronavirus. Goleador del ciclo de Lionel Scaloni en la selección argentina, en el club italiano ya marcó 27 goles desde su arribo. "Es normal que lo busquen, y me da gusto. Nosotros lo seguimos durante mucho tiempo. Era el jugador más prometedor del fútbol argentino e hicimos una gran puesta por él. Tanto interés demuestra que no nos equivocamos. Recuerdo que cuando charlábamos con Diego [por Milito] coincidíamos en que podría tener un valor muy importante si se afirmaba en Italia. Y lo ha conseguido, es mérito de Lautaro", analizó Zanetti.

En una entrevista con LA NACION, Lautaro describía el peso de Zanetti en el club y su consideración por el histórico emblema de la entidad de Mián. "Pupi es la historia de Inter. Todos sabemos lo que significa, es una leyenda y es el vicepresidente del club. Apenas puse un pie en Milano, me llamó. Y estaba en la oficina de Inter esperándome para darme la bienvenida, para contarme todo y dejarme todo en claro. El está constantemente llamándome, preguntándome cómo estoy, cómo me siento y qué necesito. Siempre me dice que siga entrenándome, juegue o no juegue, que deje todo por el compañero. Que no cambie mi forma de entrenarme porque tenga más o menos minutos. Siento que 'Pupi' me conoce bien, por algo confiaron en mí y estoy acá", relataba pocos meses después de aterrizar en el aeropuerto de Milán-Malpensa.

Rodeado por Sol, Nacho y Tomy, sus hijos, a los que ayuda en las tareas escolares por estos días, Zaneti cuenta que sigue en contacto permanente con la línea de gerentes del club. Y cuando mira hacia adelante, en medio de la cruel pandemia que no da tregua en Italia, desde luego no descubre un horizonte optimista para el calcio: "Pensar en la reanudación de la temporada no tiene sentido hoy. Primero, hasta el 13 de abril continuará la cuarentena. Y la decisión de volver no será inmediata, no será de un día para el otro y listo. Aquellos que tendrán que tomar resoluciones deberán hacerlo con cuidado porque la salud está en juego. Cuando se presente la discusión sobre la reanudación o no, además, habrá que analizar el lado psicológico de los jugadores, a los que en estos días percibo muy preocupados", concluyó Zanetti.