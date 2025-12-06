El golazo de tiro libre que hizo Jordania, futuro rival de la Argentina en el Mundial 2026

Atención, Argentina. La selección de Jordania, el tercer rival de la albiceleste en el Mundial 2026, metió un golazo de tiro libre que causó la sorpresa de todos este sábado durante la Copa Árabe. En un aplastante triunfo frente a Kuwait, el mediocampista Mohannad Abu Taha abrió el marcador con un tanto a unos 30 metros de distancia del arco.

Fue durante la segunda fecha del Grupo C que Jordania ganó 3 a 1 con tantos de Abu Taha, Al Rosan y Ali Olwan. Sin embargo, las miradas se quedaron en aquel primer gol. Todo comenzó con un tiro libre a favor de Jordania, ligeramente recostado sobre la derecha, a pocos metros del vértice del área grande.

Fue entonces que el combinado africano optó por una jugada preparada y uno de sus jugadores le dio la pelota a Abu Taha, que recibió con suficiente espacio para perfilarse. El disparo fue directo y potente.

Mohannad Abu Taha celebra su gol durante la Copa Árabe Tullio Puglia - FIFA - FIFA

Con alta velocidad, la pelota fue pegada al poste, con una reacción tardía del arquero. Los gritos inundaron el estadio, mientras los jugadores jordanos se juntaban a un costado de la cancha a festejar. Abu Taha se mostró impresionado del gol que acababa de lograr.

La victoria les permitió clasificar a cuartos de la Copa Árabe, la principal competición en la región, que desde 2021 es organizada por la FIFA. Allí se enfrentará a un rival proveniente del grupo D compuesto por Irak, Argelia -otro rival de la selección argentina en la fase de grupos del Mundial-, Sudán y Bahréin.

El golazo de tiro libre de Jordania en la Copa Árabe

Una radiografía de Jordania

El propio entrenador argentino, Lionel Scaloni, mencionó la incógnita que representa el equipo de Medio Oriente, que jugará su primera Copa del Mundo. “Jordania es el equipo que menos conocemos de los tres [rivales], y comenzaremos a tomar nota”, señaló ayer en diálogo con la prensa.

Lo que sí se sabe es que el fútbol jordano está en el mejor momento de su historia. La clasificación a su primer Mundial, tras terminar escolta en su zona en las eliminatorias asiáticas, fue celebrada como una gesta nacional.

El 10, Mousa Al-Tamari, conocido como el "Messi jordano", celebra con su compañero Yazan Al-Naimat la primera clasificación de su selección para disputar la Copa del Mundo @jordan.fa

A diferencia de otras elecciones, no recurrió a repatriaciones o a jugadores nacidos en el exterior y su clasificación se atribuye al arduo trabajo de Ali bin Al-Hussein, que invirtió en reformas en infraestructura, formación juvenil y profesionalización de la liga local.

Su plantel se integra casi en su totalidad por jugadores que están en clubes de la región. Esto sin contar al máximo emblema del seleccionado, Mousa Al-Tamari, extremo derecho, capitán, número 10 y pieza fundamental para el entrenador marroquí Jamal Sellami.

El juego del equipo de Sellami combina orden defensivo y transiciones rápidas, con extremos veloces y un centro del campo físico. La base del equipo se completa con Yazeed Abulaila en el arco, Yazan Al-Arab y Mohammad Abualnadi en la defensa, y Ali Olwan y Yazan Al-Naimat en el frente de ataque.

Será la primera vez que el conjunto africano se enfrente a la Argentina en toda la historia.