Era, en definitiva, una cuestión de tiempo. La salida del entrenador argentino Jorge Sampaoli de Flamengo, el club más popular de Brasil, estaba decidida antes de que el equipo perdiera el fin de semana pasado la final de la Copa de Brasil ante San Pablo. Esa derrota aceleró los tiempos y este jueves el ‘Mengao’ anunció el final del vínculo con el ex director técnico de la selección albiceleste.

“El club Flamengo informa que el entrenador Jorge Sampaoli y sus asistentes técnicos no dirigen más al plantel rojinegro. La dirección agradece al profesional y le desea suerte en la continuidad de su carrera”. Con esas frías palabras se comunicó la salida del conductor. La decisión fue tomada entre el presidente Rodolfo Landim, el vicepresidente de fútbol Marcos Braz, el director ejecutivo Bruno Spindel y Diogo Lemos, miembro del Consejo de Fútbol. La intención es encontrar un entrenador inmediatamente, y el nombre favorito para encarar la temporada 2024 es el de Tite, el ex DT de la selección de Brasil, a quien le gustaría volver a trabajar recién a partir de enero.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 28, 2023

En principio, lo único que faltaba definir era cómo pagarle al argentino la indemnización de 1.600.000 dólares. En ese contexto, cuando el DT rosarino llegó a Flamengo en abril pasado, la multa a pagar por el despido era de 2.700.000 dólares, pero la cifra iba disminuyendo a medida que se acercara la fecha de vencimiento de contrato, con vigencia hasta diciembre de 2024.

Las habituales reacciones extemporáneas de Sampaoli no le quitaron olfato para prever el despido. El DT era consciente de que en la final de la Copa de Brasil se estaba jugando su puesto de entrenador de Flamengo. El empate 1-1 en la vuelta no le alcanzó para compensar la derrota 1-0 en la ida ante San Pablo, el campeón.

En medio de la tristeza del vestuario del estadio Morumbí, Sampaoli le dijo a su plantel unas palabras que sonaron a separación de caminos, a ciclo concluido. Según reflejó Globoesporte, el entrenador expresó: “Ni ustedes supieron aprovecharme a mí ni yo supe aprovecharlos a ustedes”. Sus colaboradores lo acompañaron con un mensaje que tenía el mismo tono. Renato Rodrigues, comentarista de ESPN Brasil, marcó un punto de no retorno: “No es mala relación entre Sampaoli y el equipo, la cuestión es que no hay relación”.

El último partido de Flamengo dirigido por Sampaoli

Tras cinco meses de gestión -debutó el 19 de abril, con un 2-0 ante Ñublense por la Copa Libertadores-, la salida de Sampaoli era inminente. “Contra San Pablo hicimos una gran final, pero nos van a sacar porque Flamengo perdió seis finales en el año y algo tienen que mostrar. Todavía no nos informaron nada. La verdad que laburamos muchísimo, fueron casi 40 partidos en cinco meses”, le habían comentado a LA NACION desde el entorno de Sampaoli. El despido del DT fue la válvula lógica para descomprimir la situación de un club que atraviesa un 2023 adverso en resultados, tras haber sido campeón el año pasado de la Copa Libertadores.

El director técnico de Casilda cargó con tres decepciones: fue eliminado por Olimpia en los octavos de final de la Copa Libertadores, la final perdida en la Copa Brasil y un séptimo puesto en el Brasileirao, a 11 puntos del líder Botafogo. Cuando asumió, Flamengo cargaba la pesada mochila de haber perdido ante el Al-Hilal -lo dirigía Ramón Díaz- en las semifinales del Mundial de Clubes y las finales de la Supercopa de Brasil, la Recopa Sudamericana y el Estadual Carioca. Sampaoli no pudo revertir esa tendencia negativa en un club que tiene poca tolerancia a la derrota, y mucho menos paciencia entre sus torcedores, que explotaron contra el casildense en las redes sociales.

Sampaoli, en su último cotejo al frente del 'Fla' Télam

Como ya ocurrió en las rescisiones anticipadas de contrato que tuvo en Olympique Marsella y Sevilla, la cuestión económica volvió a ser fundamental para que Sampaoli firmara el finiquito. Con contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, su despido implicaba una indemnización de 7,9 millones de reales, unos 1,6 millones de dólares. En marzo de este año, Sampaoli fue despedido de Sevilla por una conjunción de factores: el equipo estaba comprometido con el descenso y su relación con el plantel se había deteriorado (Marcos Acuña llegó a romper dentro de la cancha un papel con indicaciones que le habían acercado desde el banco).

Desde el cuerpo técnico de Sampaoli asumían que el método de trabajo no había calado entre los jugadores: “Quizá nosotros le sumamos una complejidad que ellos (los futbolistas) no podían resolver. A veces, eso es un error”. En Sevilla sí le dieron el crédito de haber mejorado el estado físico del plantel heredado de Julen Lopetegui. A Sampaoli lo reemplazó José Luis Mendilibar, que hizo subir a Sevilla en las posiciones de Liga de España y lo condujo a la conquista de la Europa League. Mientras, Sampaoli entablaba con los dirigentes andaluces otro tipo de disputa, la económica: Sevilla gestionó reducir a la mitad los 10 millones de euros de indemnización.

La experiencia de Sampaoli en Flamengo duró menos de seis meses MARCELLO ZAMBRANA - AFP

Esta fue la tercera experiencia de Sampaoli en el fútbol brasileño, luego de haber dirigido a Santos y Atlético Mineiro. Los calendarios brasileños son extenuantes: dirigió 39 partidos en 158 días, a un promedio de un cotejo cada cuatro días.

Su paso por el club más popular de Brasil no estuvo exento de polémicas, que excedieron lo futbolístico. Sorprendió la ruptura con Arturo Vidal, a quien dirigió en el seleccionado de Chile que ganó la Copa América 2015. En julio, el Rey Arturo se fue de Flamengo a Athlético Paranaense y en el camino dejó una frase explosiva: “Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”.

En la citada Copa América de Chile, Sampaoli le perdonó a Vidal una salida nocturna, en la que chocó con su Ferrari cuando conducía hacia un casino. Hubo una fuerte presión social en el país trasandino para que lo excluyera del plantel, pero Sampaoli lo mantuvo.

Jorge Sampaoli y una de sus reacciones temperamentales como coach de Flamengo Wagner Meier - Getty Images South America

Hace poco menos de dos meses había estallado otro conflicto con un integrante de su cuerpo técnico. El preparador físico Pablo Fernández debió ser separado tras haber agredido con un puñetazo al jugador Pedro Guilherme en el vestuario, luego de un partido, situación que Sampaoli no presenció. En su cuenta de Instagram, Guilherme escribió: “Cobarde, sin razón e inexplicablemente, fui atacado, con un puñetazo en la cara, por Pablo Fernández, miembro del comité técnico de Sampaoli. La cobardía física ha superado la cobardía psicológica que he sufrido durante las últimas semanas. Alguien que se siente con derecho a atacar a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas dificultades aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía que he sufrido hoy”.

El incidente se produjo en medio de un buen momento de Flamengo, que tenía una sola derrota en 21 partidos. Pese a que se especuló que caería arrastrado por el preparador físico que era de su confianza, Sampaoli conservó el puesto. En su Instagram reprobó el comportamiento de su colaborador.

El apuntado para sucederlo es Tite, que dirigió a Brasil en los últimos dos mundiales, y a quien deben convencer para que asuma ahora, ya que la intención del experimentado DT es trabajar desde enero próximo.

