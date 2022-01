Jorge Sampaoli, detrás de PSG: es escolta, ganó con un golazo y la frase de Benedetto que lo involucra

Olympique de Marsella, dirigido por Jorge Sampaoli y que tuvo a Leonardo Balerdi en los últimos minutos, derrotó a Lens por 2 a 0, como visitante, con una actuación con pasajes de alto vuelo, y se transformó en el nuevo escolta del líder Paris Saint Germain, de Lionel Messi, tras jugar uno de los partidos que continuaron este sábado de la 22a. fecha de la Liga de Francia.

Cedric Bakambu, del Marsella, trata de llevarse el balón delante de Kevin Danso, de Lens, en un encuentro de la liga francesa, disputado el sábado 22 de enero de 2022 (AP Foto/Michel Spingler)

El francés Dimitri Payet abrió el marcador, de penal, a los 34 minutos de la primera etapa, y el congoleño Cédric Bakambu aumentó a 32 del segundo tiempo. Fue una joya: hubo cinco toques (cuatro de primera, incluido un taco) antes de que la pelota finalizara en la red. Lens es uno de los mejores equipos de la liga, se encuentra en el séptimo puesto. Es decir: la victoria de Marsella fue muy importante.

Y además, mejoró en un rubro que solía darle dolores de cabeza: con 16 tantos, es el equipo de la liga francesa que menos goles recibió. Fue el quinto partido seguido que mantiene el arco invicto como visitante. La figura es Dimitri Payet, de 34 años, el 10. Más allá de su curioso peinado, que suele llamar la atención, juega como los antiguos enganches, desfachatado.

Con la vehemencia habitual, Jorge Sampaoli no afloja su marcha OZAN KOSE - AFP

Con este resultado, Marsella -que ganó nueve veces el torneo: 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992 y 2010-, logró su undécimo triunfo en 21 fechas, y ascendió al segundo puesto con 40 puntos, diez menos que París Saint Germain, que recibirá este domingo a Reims , con Messi como titular. Lens, que tuvo al defensor argentino Facundo Medina, quedó séptimo con 33 unidades. En el otro partido que se disputó en la jornada, Brest venció a Lille, último campeón, por por 2 a 0, como local.

Un día antes, en su primeras horas como jugador de Boca, Darío Benedetto se refirió con asombro a su relación con Sampaoli y, sobre todo, con la entidad francesa, que lo adquirió en 16 millones de euros. El atacante no tuvo una buena temporada.

Darío Benedetto dedica su gol a Diego Maradona durante el partido entre Olympique de Marsella y Nantes Captura

“¿Qué pasó? Difícil. Prefiero ahorrarme los comentarios. Con Jorge y su cuerpo técnico... tengo una buena relación, pero en Marsella no se comportaron como realmente pensé que se tenían que comportar. No tengo rencores en nada. Esto es fútbol y lo entiendo de esa manera. He aprendido mucho de él, es un gran técnico y me gusta su manera de entrenar”, contestó.

El resumen del triunfo

Meses atrás, el DT de Casilda fue claro: “Nosotros analizaremos su caso para la próxima temporada. No sé qué decisiones vamos a tomar con los jugadores para su futuro. No ha jugado mucho acá con nosotros. Pero estoy seguro de que marcará muchos goles acá o en cualquier equipo”. Luego, el artillero fue dejado a un costado. Y pasó a Elche, en donde tampoco rindió.

Benedetto llegó a la selección argentina, convocado por Sampaoli. Evidentemente, el DT, que tuvo un paso conflictivo por el seleccionado, no quedó convencido con la respuesta del delantero en los entrenamientos y actuó en pocos encuentros.

Quinto partido consecutivo 𝙨𝙞𝙣 𝙧𝙚𝙘𝙞𝙗𝙞𝙧 𝙜𝙤𝙡 fuera de casa 🔒



Sampaoli intensifies. #RCLOM (0-2) pic.twitter.com/DpU0SQjCcF — Olympique de Marseille 🇪🇸🇦🇷🇲🇽 (@OM_Espanol) January 22, 2022

Pipa, además, aceptó que el paso por Europa le dejó una enseñanza: “Incorporé el ritmo futbolístico y la velocidad de juego. Se trabaja mucho la táctica del equipo, los entrenamientos son cortos, pero muy intensos. Ojalá me pueda sentir bien dentro de la cancha y poder trasladarlo acá”.