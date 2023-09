escuchar

Es el peor momento de Jorge Sampaoli, el polémico conductor, de traumático paso por el seleccionado nacional. Flamengo, su equipo, suele perder y con una formación repleta de figuras. Afuera de la Copa Libertadores, lejos de la lucha por el título en el Brasileirao y ahora, comprometido en la Copa de Brasil, luego de caer en la definición contra San Pablo, con un grito de Jonathan Calleri. Según se supo, la revancha, prevista para el domingo próximo, puede marcar el adiós del veterano conductor.

Lo peor, sin embargo, es cómo se toma la situación el nutrido grupo de hinchas del gigante de Río de Janeiro. En la derrota contra Athletico Paranaense por 3 a 0, en el Maracaná, hasta se animaron a un cántico irónico que pertenece a viejas épocas del fútbol argentino. Con el equipo de Paraná tocando y tocando, y los jugadores de Flamengo sin poder recuperar el balón, los fanáticos improvisaron un agresivo “ole, ole” contra sus propios jugadores. Todo un símbolo del momento que atraviesa el club rojo y negro.

Xingamentos, gritos de olé para o Athletico e torcida indo embora logo após o segundo gol do Furacão.



Clima de frustração no Kleber Andrade. #trfla pic.twitter.com/ieqkxFCOfV — Tiago Taam (@tiagotaam) September 14, 2023

Cuenta Lance, el periódico que es el líder en el mundo deportivo brasileño: “Pese a estar en la cuerda floja, el técnico cuenta con el apoyo del presidente Rodolfo Landim y se mantiene en su cargo para el segundo partido”. Y detalla:

“La última semana estuvo marcada por reuniones en Ninho do Urubu (el centro de entrenamiento). Los diálogos, aunque mínimos, tienen el único objetivo de intentar salvar una temporada marcada por los fracasos, que expuso el terrible ambiente que se respira en los pasillos. Lo más destacado, sin embargo, es el lado ‘privado’ de las conversaciones, que está sectorizado.

“El terrible clima detrás de escena en Ninho do Urubu no es nada nuevo para nadie y empeora con cada nuevo intento de mantener lo insostenible. No hay diálogo entre Jorge Sampaoli y los jugadores y los ayudantes del cuerpo técnico, y la tensa relación es cada día más clara. En el partido contra San Pablo, de hecho, algunos detalles abrieron el abismo entre las partes.

“Uno de los momentos más destacados fue el descanso para que los jugadores se hidrataran durante la primera parte. En ese momento, Jorge Sampaoli ni siquiera habló con los futbolistas para darles instrucciones, y el poco diálogo que hubo estuvo liderado por su asistente. Durante todo el duelo, el argentino apenas habló”.

San Pablo se acerca a su primer título de la Copa de Brasil tras ganar este domingo en Río de Janeiro por 1-0 sobre Flamengo, en el partido de ida de la final del torneo. Un cabezazo de Jonathan Calleri en el descuento de la primera parte le dio la victoria al Tricolor ante un pobre Flamengo, vigente campeón del torneo y que se fue silbado por los más de 67.000 aficionados que llenaron el mítico estadio Maracaná.

Jorge Sampaoli, en problemas con Wilmar Roldán, en la eliminación contra Olimpia, en Asunción NORBERTO DUARTE - AFP

San Pablo fue mejor desde el inicio y controló el partido ante un Flamengo que en la primera mitad no inquietó y que notó en exceso la baja de su gran figura, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, lesionado.

Sampaoli sorprendió con un once inicial con la presencia de su tridente atacante (Gabigol, Pedro y Bruno Henrique), siendo apenas la tercera vez que los tres actuaban juntos desde que juegan en Flamengo, aunque muy bien marcados, apenas se dejaron ver.

Jorge Sampaoli, entre un título y la hipótesis del despedido Wagner Meier - Getty Images South America

Con la victoria, San Pablo, entrenado por Dorival Júnior, el técnico que ganó la Libertadores y la Copa de Brasil el año pasado, pero cuyo contrato no fue renovado por la directiva rojinegra en una decisión llamativa, necesita apenas un empate el domingo que viene en su casa y ante sus hinchas para alzar su primera Copa de Brasil, el único título que le falta en su historia.

Flamengo llegará al decisivo partido muy presionado tras la mala racha de resultados del equipo, eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores (un inesperado 1-3 contra Olimpia, en Asunción), a 12 puntos del liderazgo en el Brasileirao (Botafogo es el puntero, con 51 unidades) y con la continuidad de Jorge Sampaoli, más que nunca, colgando de un hilo.

🇦🇷😳 La patada de Jorge Sampaoli a las vallas luego de la derrota ante São Paulo en el partido de ida por la final de la Copa de Brasil.



pic.twitter.com/77DPSBgPdz — dataref (@dataref_ar) September 18, 2023

Luego del tanto de Calleri, Sampaoli se marchó al vestuario antes de que el árbitro marcara el cierre del primer capítulo. Y después de la derrota, habitualmente al límite y muchas veces fuera de sí, el hombre de Casilda mostró su ira en su camino de regreso a los vestuarios al patear una reja divisoria ubicada en el túnel que conecta los vestuarios con el campo de juego.

“Yo tengo la ilusión de que vamos a salir campeones. Quiero aclarar que con mi cuerpo técnico estamos pendientes en cada detalle y estamos ilusionados”, advirtió en la rueda de prensa tras el 0-1 en el Maracaná, intentando mostrarse entero con la mira en la revancha. Además, explicó por qué se marchó al vestuario antes de que terminara el primer tiempo: “Mi sentimiento está relacionado a lo que sucede en el campo. Me fui antes porque el cuarto árbitro me dijo que había acabado”. Lo que parece, a simple vista, toda una contradicción.

Estos gestos (al final del primer tiempo y, sobre todo, lo que ocurrió al terminar el encuentro) quedaron registrados por las cámaras y recalentaron un ambiente que a esta altura no le resulta muy amigable. Los fanáticos del Flamengo hace tiempo que piden su salida. Sin embargo, están envueltos en cólera también con los jugadores, de gris temporada. Según se supo, la salida del santafesino no sería sencilla. El técnico tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 y romper el vínculo de manera unilateral costaría unos 3 millones de dólares. Sampaoli no tiene pensado resignar ese dinero.

