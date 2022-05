Juan Román Riquelme, desafiante con el estilo Boca: “Todos los logros hay que hacerlos chiquitos, todos los problemas hay que agrandarlos”

Boca tendrá este domingo la gran chance de festejar una nueva consagración en el ámbito local, al enfrentarse con Tigre en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, por la final de la Copa de la Liga. El equipo que dirige Sebastián Battaglia, de irregular funcionamiento, llegó a esa instancia luego de eliminar la última semana a Defensa y Justicia, con una buena tarea, y a Racing por penales, en un clásico que mostró su cara menos convincente.

Pero se impuso en la definición. Otra vez. Como ocurre cada vez que se patean penales, el estadio sufrió un pico de tensión. Más aún, con los hinchas de los dos clubes. Juan Román Riquelme, vicepresidente e ídolo de Boca, lo vivió con cierta calma. Más allá de la ansiedad, lógicamente. El dirigente vio el partido desde uno de los palcos y en ningún momento abandonó el mate y el termo. Apenas se consumó el triunfo, Román se abrazó con sus compañeros de trabajo, una suerte de desahogo.

Este lunes, en una charla con ESPN, también acompañado con un termo y un mate vestidos con los colores de Boca, expresó cómo vive este presente. “No soy un loco, reconozco cuando el equipo no juega muy bien. Boca viene jugando bien, en Bolivia hizo un buen partido, ganó claramente; contra Defensa y Tigre, el finalista, hizo dos grandes partidos. Todos los logros hay que hacerlos chiquitos, todos los problemas hay que agrandarlos. Sabemos el juego”. Y fue más allá: “Durante dos años y medio, el equipo lo hizo bien. Tuvimos la suerte de ganar. Boca es el equipo que peor juega, si uno prende la tele de lunes a viernes”.

Juan Román Riquelme en ESPN Captura de TV

Además, se defendió de las críticas al estilo xeneize, habitualmente conservador. “Estamos nuevamente en la final, el fútbol argentino es difícil. En la tele, Boca es el que peor juega, debería estar peleando el descenso entonces... Si Tigre está en la final hizo bien las cosas, lo mismo Boca. No tengo dudas” advirtió. Y elogió a Salvio y a Sebastián Villa: “Sigue siendo el mejor jugador del fútbol argentino. Lo dije hace cuatro meses y ahora lo ratifica, es el más desequilibrante del fútbol argentino”.

El colombiano atraviesa una compleja situación personal. La joven que lo denunció ratificó este lunes ante la justicia haber sido abusada sexualmente por el futbolista de Boca, durante una declaración de más de cinco horas en los Tribunales de Lomas de Zamora, donde presentó nuevas pruebas respecto al hecho ocurrido en julio del año pasado, informaron fuentes judiciales.

Juan Román Riquelme ya apuntó a las próximas elecciones Captura de TV

Más tarde, Riquelme, suelto y cómodo, se refirió a los penales, una situación en la que el equipo xeneize suele celebrar. “El penal de Benedetto pega en el palo y entra, el de Alcaraz fue un golazo, pero por un centímetro pudo haber salido... Hay que patear bien, el arquero tiene virtudes, la suerte juega para un lado y para el otro. Los jugadores asumen la responsabilidad, son siempre los mismos”, explicó. El amor por el público se mantiene inalterable. “Hace ocho años dejé de jugar al fútbol. Me dan ganas de volver a jugar de pantalón corto, hace mucho que no escuchaba al hincha cantar tanto como en Lanús. Pido que sigan siempre igual, la Bombonera es hermosa cuando cantan”, comentó.

Además, se refirió a otros temas. Y se metió de lleno en la próxima campaña para la renovación de autoridades:

El nivel del círculo central. “Pol Fernández no está jugando ni la mitad de lo que puede jugar. Contra Estudiantes fue su mejor partido, pero jugó como 5. Varela tiene mucha clase y calidad. A medida que sume minutos va a ir agregando cosas. Tiene que ser inteligente y disfrutar de jugar con Pol”.

En campaña. “El día que ganamos al Real Madrid con mis compañeros fuimos muy felices, llegamos al máximo. Pero el día que ganamos las elecciones que me hicieron volver, sentí más felicidad que cuando le gané al Real Madrid porque los hinchas lo decidieron”.

En campaña II. “Ahora la felicidad es más grande que antes. Es un regalo y lo disfruto cada día, esto me lo dieron los hinchas. Pude regalar algún partido, algún caño o gol: era mi obligación. Pero ahora soy más feliz que antes porque me trajeron los hinchas. Ahora el club es de los hinchas, y ellos decidieron que esté acá. Se los agradeceré toda mi vida. En 18 meses decidirán de vuelta. Están locos y seguro serán 45, 50.000 al votar. No me queda más que disfrutar cada día”.

De Córdoba a Rossi. “Nuestro arquero en los penales se siente cómodo. Él los disfruta. Aún más que en los 90 minutos, así le pasaba a Oscar Córdoba. Él nos decía uno o dos atajo, ustedes hagan lo que puedan, era una maravilla”.

La situación de Battaglia. “Está bien, no es lo mismo que ser futbolista. Si la cosa va bien, estamos todos contentos, cuando las cosas van más o menos, se la agarran con el técnico. Tiene que acostumbrarse que cuando el equipo anda más o menos, se la van a agarrar con él. Lo va llevando bien, se está sintiendo más cómodo cada día”.