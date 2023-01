Juan Román Riquelme y la situación de Boca: “Por más que el árbitro se equivoque, si vos jugás bien vas a terminar ganando igual”

escuchar

Juan Román Riquelme, el vicepresidente de Boca, volvió a estar en el centro de la escena, días después de la derrota xeneize en la final contra Racing, jugada en Abu Dabhi. El dirigente, fiel a su estilo, se refirió a diversos temas con su impronta habitual. La salida de Agustín Rossi, el estado físico de Sergio Romero, la emoción por Lionel Messi por el Mundial de Qatar, la obsesión por ganar la Copa Libertadores... y el arbitraje de Fernando Rapallini, sobre todo por el penal que decidió la definición en Oriente Medio. “Si el árbitro cobró penal, fue penal”, aseguró, con una mueca de resignación.

De todos modos, fue directo a la intimidad: algo que no suele hacer públicamente. Con una dura crítica. “Soy de pensar que por más que le árbitro se equivoque, si vos jugás bien vas a terminar ganando igual... Ninguno de los dos equipos hizo un buen partido. Debemos confiar en los jugadores que tenemos y vamos a disfrutar mucho”, comentó.

Riquelme, siempre querido por la gente de Boca Telam

Y fue más allá. “El árbitro sabe cuándo se equivoca y cuándo no. Sabía que se equivocó en el partido de Racing, (Rapallini) se lo dijo a los muchachos en el Aeropuerto en Abu Dhabi, por eso lo digo”, contó, en referencia a un 0-0 jugado en el anterior campeonato, logrado por el equipo xeneize. “Es un partido de pretemporada que sobre el final nos cobran el penal y terminamos perdiendo el partido. Si el árbitro cobró penal, cobró penal. No pasa nada... se puede equivocar”, adviritó.

Y dejó otras frases con su sello, en una charla con un programa de ESPN:

La Copa Libertadores. “Yo siempre contaba los partidos en mi época, que eran 14, para sentirme más cerca. Uno no puede prometer que va a ganar algo. Pero sí, competir. Ojalá que los muchachos puedan disfrutar este año y tenemos ilusión que las cosas van a ir bien”. La ilusión la tenemos. Vamos a dar competencia en todo. Hemos hecho un gran partido contra Corinthians, hay cosas que pasan... ”

Los brasileños. “Es verdad que ellos económicamente están muy fuertes, Flamengo lo demuestra cada temporada, traen un jugador por 15, 20, 25 millones de dólares. Somos argentinos y siempre nos gusta competir, los partidos difíciles damos un poco más”.

El arco. “Brey va a ser el dueño del arco a futuro. Va aprendiendo de todos los arqueros que tenemos, Rossi, García, no parece de 20 años, es un arquerazo. Romero, el otro día que debutó, para mi fue un día especial. Cada vez que una estrella se pone la ropa de nuestro club siempre es especial. Después, sí es verdad que se tuvo que operar, pero cada día entrena mejor y hoy está de maravilla. El mejor jugador de nuestro equipo el otro día fue Javi García. Cada partido que le toca, lo hace muy bien. Hizo inferiores en el club, quiere la camiseta. Él maneja el vestuario porque tira para adelante todo el tiempo. Es gran arquero”.

Agustín Rossi. “Lo saben claramente que los muchachos del Consejo han intentado por un año renovarle. Tuvieron reuniones, no se pusieron de acuerdo y ahora hoy juega. Después el resto es clarito y se terminó. Ahora le deseo todo lo mejor, tanto a él y también a Zambrano”.

Lionel Messi. “El que le gusta el fútbol, quería ver a Messi levantar la Copa. Creo que fue la única vez que fue unánime, todos querían verlo. ¿El Topo Gigio de Messi? Al mejor no podés hacerlo enojar. Es mejor abrazarlo, besarlo. Si lo hacés enojar, es peor. Si lo hacés enojar al mejor, es imposible ganarle. La declaración de Van Gaal es lo mejor que le pasó a la Argentina”.

El Mundial. “Fue maravilloso ver a Agustín, a Lola festejar, pintándose la cara, agradeciendo a los muchachos por la alegría que nos dieron a todos los argentinos, fue hermoso ver a los argentinos, festejar... Y fue hermoso ver a Messi levantar la Copa”.

Lucas Merolla. “Sé que hablaron con el representante, el chico está ilusionado. Tengo buena relación con Huracán, veremos si llegamos a un acuerdo, tienen una deuda con nosotros. Ojalá que si todo va bien, pueda estar con nosotros”.

El nivel. “Vi lo mismo que contra Everton e Independiente, cuando hacés una pretemporada, erraban pases que a medida que pasen los partidos no van a errar, controles, pasaban al compañero un segundo más tarde, llegaban tarde a la marca”.

Aníbal Moreno y Ezequiel Fernández, en la final perdida en Abu Dhabi Kamran Jebreili - AP

Calidad. “Escuchamos en la TV que tenemos que traer 14 refuerzos, nosotros estamos contentos con lo que tenemos, total ganamos cada tres meses. El torneo pasado no fuimos muy regulares. Contra Patronato tuvimos un golpe fuerte, luego empezaron a competir y al final termina siendo un año muy bueno, ganar los dos torneos y los dos clásicos no es fácil. Solo palabras de agradecimiento para ellos”.

La gran final. “Yo lo he dicho muchas veces. El partido que jugó Boca en el estadio del Madrid, lo vi con mis amigos, terminó el partido y Agustín fue la primera vez que se dio vuelta y me pidió que vuelva al club. Me di cuenta que se terminó la tranquilidad; tenía que volver”.

